UBIĆE JE KAMATE DOK ME ISPLATI! Vesna Rivas OJADILA bivšu zadrugarku na sudu, a onda PROGOVORILA o Dalili i CRNOJ MAGIJI!

Nekadašnja rijaliti-učesnica Vesna Rivas kaže da je od Dalile Dragojević preko suda uspela da uzme basnoslovnu sumu novca jer je dobila razne sporove kada ju je tužila za klevete.

Vesna tvrdi da je pravda zadovoljena i da je sve samo isplivalo na videlo.

- Dalilu će da ubiju samo kamate dok me isplati. Priča non-stop o nekom suđenju, a još prošle godine presuđeno je sve u moju korist. Kad se sve skupi s troškovima, uzimam joj pola miliona dinara, ali vredi. Samo sam htela da zaštitim sebe na sve načine, da dokažem da se za klevete koje su od nje bile upućene meni debelo plaća. Ja sam čista, nisam ništa pričala bez dokaza, pouzdanih izvora i slično. Narod je kod mene prepoznao istinu i ne moram ništa da dokazujem, dok je ona, s druge strane, samo pokazala ko je i šta je - rekla je Vesna.

Rivasova kaže da je Dalila ranije pokušavala da tuži nju, ali da od toga nema ništa.

- Ne znam šta je pokušavala da postigne time što me je tužila. Imamo neke tužbe koje se vuku još iz 2019, ali, ako mene pitate, tu nema nikakvih osnova ni za šta. Ona je pokušavala da me dobije, ali bezuspešno. Na kraju se to razvuklo i pitanje je šta će biti. Za sve što sam je tužila dobila sam - tvrdi Rivasova.

Rivasova tvrdi da je znala da će Dejan i Aleksandra Nikolić, s kojom je stupio u vezu nakon raskida s Dalilom, da nastave srećnu vezu i van imanja u Šimanovcima, a to je posebno raduje jer se sklonio i od vradžbina, koje su mu bile nabacane.

- Dejan je duša od čoveka. Mnogo mi je drago što je s Aleksandrom i znala sam da će sve da cveta i kad izađu. Oni su super zajedno, energija im je fantastična, a Dejan je sada mnogo dalje od vradžbina, koje su mu nanete veštičarenjem. Ne bih da ulazim u detalje, ali svi znamo na šta mislim. Sam je pričao da je svašta nalazio po kući, da svi sumnjaju na Dalilu, na njenu stranu porodice i to je tako. Sada je sve to iza njega, počeo je da živi i to se vidi iz priloženog. On i Aleksandra će dugo biti zajedno, samo se nadam da će svoju sreću dobro da čuvaju, da će se sklanjati od javnosti i izgraditi stabilan život - rekla je Vesna.

Rivasova tvrdi da su majstori u Dalilinoj i Dejanovoj kući u Šepku nalazili razne stvari koje su ukazivale na bavljenje crnom magijom:

- Dalila je trebalo da se zapita kada su im majstori, dok su raščišćavali dvorište, pre ulaska u ovu "Zadrugu", našli veliku količinu jaja od zmije, što je ona i okačila na društvenoj mreži i napisala da je u šoku, a potom sve to obrisala. Kako nije shvatila jednu veliku životnu pouku "Ako zaigraš na kartu zmije, imaćeš 1.000 zmija oko sebe". Upravo je to ukazivalo na sve što će da joj se desiti i sve što se već desilo u njenom životu. Kako radimo, tako nam se vraća.

Vesna kaže da Dragojevićki nije bila potrebna veza s Carem jer se ispostavilo da joj je on napravio najveći problem:

- Dalila je zapravo stradala od sopstvenog oružja. Car - njen pištolj, šanžer, meci, njena karma, za sve nas na čijoj se nesreći izgradila, živela pet godina i uživala u našim suzama, nemoći u određenim momentima, otetim glasovima od naših glasača, instant pobeda na temeljima stvarne tuge nas pojedinaca. Preko Cara i kroz Cara je stigla naplata. Svesna je da je pukla sve snove i ukakila se u život, ali sad kreće plan C - borba za status žrtve. Sad na sve načine pokušava da se dodvori narodu, da ispadne da je sve bila samo situacija koja se desila u rijalitiju, ali to je zapravo pravi život.

