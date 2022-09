"KAD BIH UŠAO U ZADRUGU, NEKO BI BIO DISKVALIFIKOVAN" Dejan Dragojević bez dlake na jeziku, opleo po Kristijanu, spomenuo i RAZVOD

Dejan Dragojević progovorio je o učešću Aleksandre Nikolić u Zadruzi 6.

- Za dve nedelje sam smršao četiri kilograma na novom režimu ishrane i vežbanja. Cigarete nisam u potpunosti bacio jer ih konzumiram kada pijem u izlasku, ali više nemam toliko potrebu za njima jer nisam pod stresom. U rijalitiju sam ih konzumirao jer nisam mogao kad se iznerviram da pustim film, seriju ili neku pesmu. Nerviram se i sad zbog "Zadruge" dok gledam Aleksandru, ali to je druga vrsta nerviranja - istakao je Dejan, a potom istakao zbog čega zadrugari napadaju Nikolićevu:

- Smeta im što se promenila na bolje, što je staloženija, smirenija, nasmejanija. Hoće da ospore taj njen napredak i da je vrate na onu staru Aleksandru koja ćuti. Zato joj kažu da je Dejan dva. Svaka joj čast. Šta da kažem o onima koji je napadaju, kad se Kristijan Golubović kao muškarac oblači vulrgarnije od nje, gađa je flašama. Na korak je od nasilja, ali nema ništa od toga jer je njemu robija iza leđa i mora da pazi šta radi.

- Težak mi je svaki dan otkad je nema. Nedostaje mi. Navikao sam da je tu. Prošlo je 15 dana, a kao da je prošlo sedam godina. Nisam spreman za ulazak u "Zadrugu 6", ali kada bih ušao diskvalifikovali bi se oni sami, pet-šest njih, Kristijan na prvom mestu. Svi ti koji napadaju Aleks što im uzvrati istom merom kada joj opsuju majku, a ćute kada se oni biju - dodao je Dragojević, a potom se osvrnuo na Maju Marinković i njenog oca Radomira Marinkovića Takija koji je najavio tužbu protiv njega.

- Da me tuže zbog poređenja koje sam dao? (smeh) Prvo nek oni dokažu da je istina ono što su rekli za Aleks. Ja se na to ne obazirem. U hodu dam izjavu, a oni se dalje pecaju. Ne bih ih dalje komentarisao. Kažem jednom što imam i ćao! Što ne tuže Kristijana koji je rekao da Maja samo što sa Takijem još nije spavala, ili Uroša Ćertića?!

- Kada je reč o razvodu, čekamo da kanta na kojoj smo potpisali razvod u "Zadruzi" dođe i napolju! (smeh) Sve je to u procesu. Ja ne mogu da upadnem u sud i da se mešam u rad sudstva. I da se razvedem i da se ne razvedem, bitno je da sam ja emotivno i mentalno čist. Kad to bude došlo na snagu - doći će. Možda se to namerno odugovlači sa strane do koje ja ne mogu da dođem i da je dohvatim. To je mnogo iznad mene i trebaju mi neke veze. Što se prezimena Dragojević tiče, ni to me više ne zanima. Moraće da ga skine kad se bude udavala za nekog drugog - rekao je Dejan.

- Voleo bih da uđem, ali ne. Bilo bi nekoliko diskvalifikovanih kad bih ja ušao, rekao je u emisiji Amidži šou.

