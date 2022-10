OPELEO PO MILJANI! Ivan Marinković otkrio na koga ga podseća zadrugarka, pa JOJ SASUO SVE U LICE, ona prebledela! (VIDEO)

U toku "Igre istine" Boža Džons imao je pitanje za Ivana Marinkovića, a ticalo se Miljane.

- Iz kog razloga imaš toliku mržnju i toliko ponižavaš ovu gospođu (Miljanu) ? - upitao je Boža.

- Ja je nisam puno vređao, ali imam veliko gađenje prema njoj jer me podseća na Irmu. Ona je organski nepodnošljiva osoba, ona imitira nju, a nema taj kapacitet za nju. Ona je počela da priča kao Irma da sam zaljubljen u nju. - pričao je Ivan.

- On je vaška, obična mizerija. On samo napada ljude jer se šlihta - rekla je Miljana.

- Moja žena je bila uz Irmu, a sada je ova MIljana Irma - rekao je Ivan.

Naredno pitanje je postavio Ivan Marinković:

- Da li je istina da si rekao Marini da ne možeš očima da me gledaš? - upitao je Ivan.

- Jeste, to je rekao - rekla je Marina.

- On igra ozbiljnu igru - rekao je Ivan.

- Ja nemam nameru da komentarišem to, jer je to laž. Pevajte sami sada - dodao je Boža.

- Ne veruj Marini , ona se kune i decu i laže - dobacila je Sanja.

- Danijele da li osećaš neke emocije prema njoj, vidim da se mazite sve vreme? - upitao je Boža Danijela za Urša.

- Mi smo probali, ali nismo za to. Mi smo drugari - rekao je Danijel.

- Da li ćeš Aleksandri da pređeš preko svega i pomiriti se sa njom? - upitao je Danijel Ivana.

- Trenutno ne, uradila je pogrešne stvari, i razočarala me je, ali videćemo - rekao je Dragić.

- Ko ti je najdosadnija osoba u kući? - upitao je Dragić.

- To su Miljana i Boža, a kući bih posao MIkicu. On je jako pametan. On ako progovori jer če svako zamrzti čorbu, šalim se. Posao bih kući Anu Spasojević - rekao je Ivan.

- Ko su zadrugari koje ne možeš očima da gledaš- upitao je Ivan.

- Miljan, Mikica i Miki, ostali ne do Bog da me sretnu na ulici.. Šalim se.,.. Ne znam ko bi mogao da me iznervira - rekao je Zvezdan .

