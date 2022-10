UHODILA TRUDNU KRISTINU?! Sofija Una Manić na STUBU SRAMA, Kristijan opleo po njoj i obelodanio šta je radila PRE ZADRUGE!

Snoć su se na velelepnom imanju u "Zadruzi", kao i svakog pretka, održale "Nominacije". Zadrugari su imali zadatak da izaberu da li će svojim glasom sačuvati Danijela Višića ili Sofiju Unu Manić.

Nakon što su izglasali ko je prvi nominovani, voditelj Milan Milošević je otkrio ko je po glasovima publike drugi nominovani kandidat za izbacivanje. Nakon toga usledila je "Igra istine".

Na samom početku nominacija, Sofija Una Manić doživela je emotivni brodolom jer su je zadrugari optužili da je uhoda i fanatik, a zatim je Kristijan Golubović ispričao da je i njegova trudna devojka, Kristina Spalević, imala incident sa zadrugarkom.

foto: Printscreen YouTube

- Danijela znam duže, on je hoštapler težak, ja sam ka nazvao mali Zola. On je namenski ušao unutra, onda se čulo šta je rekao za Tomovića, tada je to Vladimira izrevoltirao, bio m je bio simpatičan. Došao je, bio sa Miljanom, totalno fejk, sasvim legitimno, jer je mlad. Platio je skupo, razbila mu je sat, polila garderobu, sada se malo bolje snašao, ove sezone. Žao mi je bilo, kada ga je Zorica uništila. Nije zlo dete, nije loš. Mulja ovde sa devojkama, želi da je stalno u priči. On je podgrupa rumunskih gimnastičara. Nije trenirao, ali je atletski građen. Meni je bilo čudno nešto, mi smo se sreli na jednoj televiziji, pitala me je za Kristinu, rekla je da joj je pisala. Bila je jako ljubazna prema meni, ja sam rekao Kristini da je Sofija pozdravila, Kristina nije znala o kome se radi. Kada je ušla u poruke, rekla je da nikada nije odgvoorila na poruke. Ne znam da li je to neka manija. Postoje osobe koje meni pišu, znaju sve o meni, a ja ne znam ništa o njima. Vidim da je u odnosu na druge fanove, fanatik. Ona je u principu simatična devojka. Kada sam video ovo sa Matorom, a rekla je da diže ruke od svega, onda sam video da sve dolazi na svoje. Dokazala je da ne govori istinu, sto puta se reklo da laže. Šaljem nju, a ostavljam Danijela - kazao je Kristijan.

foto: Printscreen YouTube

Danijel Višić i Bilal Brajlović, poznatiji kao Lil Broks, pomirili su se nakon večerašnjih nominacija, pa je jutjuber priznao šta zamera se*si karu.

- Što se tiče Danijela, svi znaju moje mišljenje o njemu. Bilo je dobro pa loše, a sada je dobro. Moram da krenem od Sofije ipak. Nominujem nju. Mislim da je ona pataloški lažovm ljudi su rekli da je luda i da je psihopata. Pokrene temu ko se po*rao pored šolje, a nije niko. Ona spletkari i to mnogo, i ima pravo da to radi, ali verujem da je Ivan pobegao. - rekao je Bilal, pa počeo da priča o Danijelu:

- Ja sam mu zamerio što mi nije rekao u karantinu da mu je ona cura, a onda mu nije cura. Ispada da je i on lažov u neku ruku, ali je okej sada. Šaljem Sofiju - rekao je Bilal.

Kurir.rs

