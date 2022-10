"DAO MI JE DOZVOLU DA IZREŠETAM NJEGOVU DEVOJKU!" Ćertić raskrinkao zadrugara, stavio sve karte na sto, njemu neće biti dobro!

U toku radio emisije ''Amnezija'' Uroš Ćertić otvoreno je govorio o svom odnosu sa Adamom Đoganijem i šta od njega očekuje.

- Temu sam mene i predhodnog gosta ugasio, komuniciraćemo kad moramo. Napolju nećemo biti prijatelji. Takvi ljudi mi ne trebaju. Postoje bitne ulice u Beogradu, Stari grad gde su odrasle legende, mi se držimo zajedno, kada neko zgreši dobije šut kartu iz kraja, nekad iz grada. Ovde smo mi na radnom mestu, nisam pozvan ovde da se bijem i da haram, ako mogu svojim intelektualnim izlaganjima da ih sredim, nemam komentar dalje. Ja imam dosta informacija- rekao je Uroš.

foto: Printscreen

- Ti i Adam ste ovde došli kao poznanici, da li je bilo uzajamno poštovanje tu? - pitao je Nenad Aleksić Ša.

- Ja sam njega pitao da l' njegovu lažnu devojku mogu da izrešetam, složio se. Svaki put je moje izlaganje isto, samo iz poštovanja prema njemu i ženskom rodu. Ne mogu da poštujem ženu koja prosi ceo dan sa detetom, ona bi u Kanadi bila u ludnici. On jeste zaljubljen. Mislim da idealizuje.

- Ako Adam jednog dana ne bude sa Tamaris i izvini te se, da li ćeš preći preko toga? - pitao je Ša.

- On meni ne treba da se izivini, kada raskine samo će mi se nasmejati i to je to. Moje mišljenje prema njemu je da neće da pokaže poštovanje. Sam će da uvidi, devojka cilja na mnogo više, na muškarce poput mene - rekao je Uroš.

