JEDVA DOČEKAO DA ALEKS IZAĐE IZ ZADRUGE! Ćertić osmislio PAKLENI PLAN, na sve načine pokušava OVO

Uroš Ćertić koji se sebe predstavio kao jednog od boljih prijatelja porodice Dragojević, danima iznosi svakakve optužbe na račun Dejanove devojke, Aleksandre Nikolić.

Naime, Uroš Ćertić izabran je za ovonedeljnog vođu i danas je imao zadatak da podeli budžete zadrugarima, a ubrzo po Aleksandrinom napuštanju Zadruge, opleo je po njoj.

- Milice, rekao sam ti da si dobra devojka, ali da mi se ne sviđa tvoje druženje sa Aleks, nije ti pravi priljatelj. Odnos sa Markom mi se ne sviđa, to sam i njemu rekao, bez obziira na to jer mi je drag. Ne znam kuda to vodi - rekao je Uroš.

- Znam sve - kazala je Milica.

- Marko MMA je veran devojci svojoj to cenim, dajem mu mali, jer nemam veći - rekao je Uroš.

