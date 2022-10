POSLE INTIMNOG ČINA, ADAM OGOLIO DUŠU O VEZI SA TAMARIS! Đogani priznao da želi da uradi samo jedno, pa otkrio: Besan sam na sebe

Voditelj Ivan Marinković je u radio emisiji "Aktivnost" ugostio Adama Đoganija, koji je ovoga puta pričao na temu "Emocije".

- Na desetak papirića, neki od zadrugara su anonimno napisali pitanje ili konstataciju. Tvoja očekivanja za večerašnje nominacije - pitao je Ivan.

- Ja bih voleo da idem u izolaciju. Drago mi je da sam nominovan i da smo otišli u izolaciju. Osećam se kao na medenom mesecu. Prelepo mi je. Niti slušamo te svađe koje se ovde dešavaju - rekao je Adam.

foto: Printscreen/Zadruga

- Tema današnje emisije je "Emocija". Došli smo u jedan osinjak i moramo da budemo spremni na taj pritisak i sve to - rekao je Ivan.

- Mislim da sam pokazao i dokazao svoje emocije, što radim svakog dana. Volimo se, poštujemo se, postoji to uzajamno poštovanje. Itekako sam siguran u njenu ljubav, ali sam malo besan na sebe. Možda nekada srčano reagujem tamo gde ne bih trebao. Ponese me sve, jer želim svima da dam do znanja da naša veza nije sprdnja. Ova izolacija je ojačala. Da, svađali smo se i svađamo se, ali smo se i sprdali, igrali. Bilo nam je i lepo. Meni je stvarno odlično bilo. Meni je žao što nećemo moći dva naredna dana da spavamo zajedno - dodao je Đogani.

- Biće zanimljivo večeras kada su nominacije u pitanju. Negde, tvoja očekivanja, rekao si da bi voleo da budeš to ti. Šta misliš kako će to biti - pitao je Marinković.

- Najviše bih voleo, to i ja njoj isto pričam, želeo bih sav teret koji ona nosi, da ja preuzmem na sebe - rekao je Adam.

- Kako bi podneo da Tamaris izašla u nedelju i koliko bi vremena prošlo dok se ne bi bacio na drugu devojku - pročitao je Ivan.

- U sezoni 2 su videli ljudi kako sam ja reagovao kada mi je devojka izašla. Totalno bih se ugasio. Borio bih se za tu ljubav, ne bih dao devojci da mi priđe u tom smislu - rekao je Đogani.

