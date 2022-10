ŠUŠKA SE DA ĆE BITI PRVI GEJ PAR ZADRUGE: Oglasila se Markova devojka nakon glasina da između njega i Brendona postoji NEŠTO VIŠE

Već danima unazad, jedna od glavnih tema o kojoj zadrugari pričaju, a koja se našla kao jedna od tema za crnim stolom jeste prisan odnos Branislava Radonića Brendona i Marka Smiljića.

Naime, sada se oglasila i Markova devojka Jovana, koja je prokomentarisala ove navode.

- Što se tiče Marka i trenutnih dešavanja u Zadruzi, mogu reći da mi je drago da vidim da je on dobro i da nije padao ni na kakve provokacije ovih dana. To je ono što mi je najbitnije i dok je tako, sve ostalo je nebitno. To je sve što imam da kažem, ove druge stvari i teme ne bih komentarisala - rekla je ona.

Podsetimo, mnogi misle da tu ima nečeg više od prijateljstva, a zadrugari su još više počeli da sumnjaju u to od kako je Marko prekinuo prijateljstvo sa Brendonom i tom prilikom se kao omiljena ličnost iselio iz hotela "Zadruga".

