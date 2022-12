"ČUJEM SE SA DEJANOM, NIJE GLUP! ŽAO MI JE MAJINIH MOMAKA" Marko Đedović bez dlake na jeziku o svim zadrugarima! OŠTRO

Marko Đedović se nije oglašavao povodom dešavanja u "Zadruzi 6", a sada se osvrnuo na najaktuelnije teme.

Marko se prvo osvrnuo na odnos Ivana Marinkovića sa Miljanom i Marijom Kulić.

- Jedina stvar koju sam prokomentarisao je ona potez kad je Marija dozvolila Ivanu da viđa dete. I kao socijalni radnik i kao nekadašnji učesnik "Zadruge" apsolutno podržavam to. Sve ovo posle toga su takve budalastine i gluposti koje nisu bitne generalno, ali su stvari koje narušavaju njihove odnose. Nadam se da će se pomiriti zbog tog deteta. Sve ostalo je Marijina i Ivanova sujeta. Tako treba da bude - rekao je Marko.

Miljana je prvo tražila poligraf za svog dečka Nenada Macanovića Bebicu, da bi ga naterala da odustane od istog, a posle ponovo počela da ga tera da ide na novi.

- Miljana... Ko nije navikao na Miljanu, taj nije normalan. Ona ima šizofrena cepanja, te hoće ovo, te hoće ono. Jasno je da radi stvari iz inata Zoli. Ona voli Zolu. Pričao sam sa Marijom pre ulaska, rekao sam joj da je ostavi na miru, da radi šta hoće. Nek je živa i zdrava, kad je ono preživela, s oproštenjem, nek se j*be sa kim hoće - istakao je Đedović.

Đedović je otkrio da je njegova omiljena tema odnos Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića.

- To je moja omiljena tema za razmišljanje i komentarisanje sam sa sobom. Reći ću otvoreno, Dalili i Caru je posle komunikacije sa mnom trebalo 10 dana da se oslobode i urade ono, a što se tiče ovo dvoje, dva dana bi mi trebalo. Za dva dana bi bili zajedno. Zvezdan čeka nekog ko može da utiša buku koja bi se stvorila oko toga. Isto kao što je Dalila prošle godine. To ne znači da bi neko radio nešto zbog mene, ovog, onog, nego zbog svojih emocija. Zvezdan je zaljubljen do ušiju u Aleksandru. Ja sam imao prilike da vidim još neke stvari koje su gledaoci propustili. Određenje fan grupe su mi slale sa onih 360 kamera. Imam ih u telefonu. Mislim da je zaljubljen do ušiju, pukao je za Aleksandrom. Samo čekaju utišavanje kuće, a i Aleksandra bi se istog trenutka smuvala, apsolutno sam siguran - smatra Đedović.

Da li si u kontaktu sa Dejanom, on se neko vreme ne oglašava?

- Svakodnevno sam u kontaktu sa Dejanom, ali ne mogu ništa da kažem. Mogu da kažem, Dejan nije glup. Tj. jeste glup, Dejan je glup momak za postupke, ali je inteligentan da prepozna situaciju. Pratim na TV, poglede, dešavanja. Pratio sam razgovor sa Zoricom na krevetu, pa pušionica, i to su mi slali 360 stepeni. Zvezdan ne može da sakrije pogled. Svi smo bili zaljubljeni, pa vidimo šta se dešava. Dva dana mog prisustva tamo, sve bi se razotkrilo. Ostali učesnici ne mogu to. Niko od njih nema težinu, svi krenu, pa cvrcnu, pa se vrati. Niko nije spreman na stvari da izgovori do kraja kao ja, jer misle da su društveno neprihvatljive. A za društvo u kome je prihvatljivo da se živi u lažnim brakovima, da se zaljubljuje u druge devojke me apsolutno zabole d*pe - ističe Đedović.

Mnogi komentarišu da te upravo Anđela Đuričić kopira, kako ti se čini njeno ponašanje?

- Ne samo Anđela, čini mi se realna priča. To je dobar izbor, super izbor, zamisli da kopira nekog drugog. Anđela je pametna devojka, super je biti bar moja kopija. Ali nemaju tih veština, sposobnosti, a ni iskustva. Teško da će neko od njih uspeti da pruži Aleksandri i Dejanu da stupe u odnos koji žarko žele. To je moj globalni utisak, gledajući sve život. Nema ni Mića, Zorica, Anđela, Matora... Jedini koji je imao težinu i prošle i ove godine za to sam ja - rekla je Anđela.

Marko je za sam kraj prokomentarisao i odnos Maje Marinković i Bilala Brajlovića.

- Iskreno, meni u određenim situacijama bude žao tih ljudi. Ljudi koji su sa Majom. Ali onda pomislim da su 4 godine gledali Maju na televiziji, znaju šta može da ih sačeka, onda pomislim da im je to zanimljivo. Postoje ljudi koji imaju najrazličitije fetiše, ja nisam tu da osuđujem ljudske potrebe. Neka svako radi šta mu se sviđa. Ne možeš ti posle šamaranja, grebanja da dođeš i kažeš da to ne voliš. Voliš, samo je društveno neprihvatljivo da to kažeš - zaključio je Marko.

