UROŠ ĆERTIĆ ZAPENIO, PONIZIO MILICU KAO NIKAD DOSAD! Uputio joj salvu uvreda, sve se ORILO (VIDEO)

Zadrugari i gledaoci biraju najbezosećajniju osobu u Beloj kući. Govorili su Miljan Vračević, Nenad Aleksić Ša i Uroš Ćertić.

- Sanja Grujić za mene bez pogovora - rekao je Miljan.

- Ovog puta ću navesti Sanju, postoji ono što kažeš od srca. Kada si rekla da nećeš da se izviniš, to traje danima, to me je najviše zbunilo. Nisam očekivao to od tebe - kazao je Ša.

- Sve vidim i sve primećujem, to što je rekla bilo je implusivno. Ne želi ona stvarno smrt nekome. Sigurno neću navesti Sanju. Tek će da vam smetaju moje replike večeras - rekao je Uroš.

- Bili ste mnogo radosni, skakali ste kada je stiglo pismo, tu je bilo napisano da možete biti kažnjeni ako šapućete. Kada se neko na silu potura Filipu i zahteva da je prizna kao ozbiljnu devojku, pa dobije pedalu. Onda se ograđuje od njega, ali je puzala zbog Marka, sve je to živi ku*ac šta si radila Aleksandri. Ti si najbezosećajnija. Dok ti je drugarica ležala u krevetu, odala si najmračniju tajnu njenu. Dok si ti smrdela sa 20 ljudi, mi smo uživali u apartmanu kao zvezde rijalitija. Najveće si gova*ce ovde malo, razočarala si i Ivana, svako jutro treba da te pljuje u facu. Praziluk ti iz dup*eta viri, ubedljivo je to Milica - rekao je Uroš.

- Ti si mangup i ja nemam pravo reč da ti kažem, a to si baš pokazao - dodala je Milica.

