ON BI SUTRA UBIO ZBOG MILJANE! Osman Karić OSUO PALJBU po Bebici i progovorio o SUKOBU "PAKLENE 4": Nešto ga je poremetilo U MOZGU

Juče je emitovana emisija "Pitanja gledalaca" u kojoj je došlo do velikog sukoba između Miljane Kulić i njene majke Marije. Razlog za žestoki okršaj bio je Lazar Čolić Zola. Marija tvrdi da Zola koristi Miljanu da bi duže ostao u Zadruzi, ali zadrugarki se ovo nikako nije dopalo, pa je svoju majku izvređala.

Nenad Macanović Bebica, Miljanin bivši dečko, je sinoć ušao u okršaj sa Zolom, zbog čega je obezbeđenje bilo primorano da reaguje. Sve ovo komentarisao je i Osman Karić i izneo je svoje mišljenje o glavnim akterima ovog sukoba.

- Što se tiče Marije Kulić i njene ćerke Miljane, njihovih svađa i mirenja, ne vidim ništa što do sada već nismo imali prilike da ispratimo i u predhodnim sezonama "Zadruge". Mislim da se Marija nalazi u nezavidnom položaju kada je reč o majčinskom odnosu. Mislim je Marija svesna da Miljana voli Zolu, ali da je isto tako svesna da je Zola za nju kamen spoticanja, neko ko od Miljane pravi andjela kada je u dobrim odnosima sa njom i suprotno kada nije, pravi đavola, što je jako loše za nju i za čitavu porodicu Kulić. U Miljani se tada budi zlo, loše po nju i za ljude koje se nalaze u njenoj blizini. Marija svesna, mogu reći opravdano, ima strah i od diskvalifikacije po ko zna koji put iz rijalitija, jer Miljana tada postaje zver, postaje neko ko nije svestan svoje nesvesti - rekao je Osman, te se osvrnuo i na Bebicu:

- O Bebici iskreno nemam šta lepo da kažem, mislim da je patološki slučaj u svakom smislu te reči. Neko ko napravi decu, a pritom ne brine o njima ,ne viđa ih, taj ne može biti dobar čovek. Mislim da on voli Miljanu, voli je toliko da bi sutra ubio zbog nje, pa i nju, ako ne dobije uzvraćenu ljubav. Mislim da je Bebica nekad bio normalan i požrtvovan muž i otac do nekog trenutka ,dok se nije desilo nešto što ga je poremetilo u mozgu. Neka kapisla koja je promenila tok njegovog razmišljanja, njegove ličnosti. Danas se to često dešava ljudima što možemo videti iz novinskih naslova, "žena prevarila muža" ,zatekao zenu sa švarlerom" ,"muž u krevetu sa drugom" itd. Možda se baš slična situacija desila Bebici. Mi to ne znamo, ali činjenica je da ne znamo mnogo ni o Bebicinoj ženi.

