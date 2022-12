"PROVERAVAM DA LI JE DEJAN POKRAO ALEKSANDRU" Mama Slovenka SUMNJA u bivšeg zeta, progovorila o ćerkinom odnosu sa Carem

Majka Aleksandre Nikolić Slovenka Lunis, priznaje da će uskoro otići u banku kako bi proverila transakcije na ćerkinim računima. Naime, Dejan je pre nekoliko dana vratio Aleksandrine kreditne kartice, ali Slovenka sumnja da na njima nedostaje određeni iznos.

- Nisam se čula sa Dejanom. Zvala sam ga kada se vratio sa odmora, ali mi je on konstantno odbijao pozive. Nemam sa Dejanom nikakav kontakt. Vratio je pre nekoliko dana Aleksandrine kreditne kartice, ali još nisam išla da proverim koliko ima novca na računima. Znam tačno u dinar koliko je Aleksandra imala na svakom računu. Proveriću sve i ispitati - poručuje Slovenka.

- Ako Aleksandra smatra da treba da bude sa Dejanom, neka se i pomire. Neka se on kloni moje ćerke i što dalje od nje. Nije to da se meni Car ne dopada, nego nije morao da iznese u javnost da je moja ćerka najgora od svih devojaka u “Zadruzi“. Govorio je sve vreme da je Aleksandra najlošiji čovek, a ona nijednu lošu reč za njega nije rekla i ja stojim iza toga.

Aleksandrina majka priznaje da između njene ćerke i Zvezdana Slavnića nema ništa, kao što se spekulisalo unutar rijalitija.

- Svi su pričali o mojoj ćerki i Zvezdanu, ali na kraju između njih nema ništa. Ako gledaoci malo bolje pogledaju, Zvezdan i Anđela Đuričić se ne razdvajaju. Anđela je promenila lični opis zbog njega. Meni ne može ništa da promakne jer sam prošla svet i dobar sam psiholog. Sada kada pogledate tu situaciju niko ne spominje, a moja Aleksandra čim nešto progovori, meri joj se duplo. Zvezdan mojoj ćerki može dati samo dobar savet za njeno dobro. On ima porodicu i deluje mi kao da ništa sa njom ne bi pokušao. On je uvek bio tu za nju u prijateljskom odnosu. Bitno je da se za Aleksandru laži šire po kući - izjavljuje Slovenka i za kraj otkriva kroz kakav je pakao prošla zbog rijalitija. - Preživela sam još jedna zdravstveni šok. U četvorci sam već imala jedan šok i sada mi se ponovilo isto. Ljudi me vole i uvažavaju, pomogli su mi u Urgentnom. Dali su mi pravu terapiju, primala sam infuzije, to je užas kroz šta sam sve prošla. Ogroman stres sam preživela - zaključuje Slovenka za “Super TV“.

