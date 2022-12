TAKI ŠALJE CARA U ZATVOR?! Majin otac posle tuče završio u bolnici, šećer mu skočio na 25! Progovorio i o Ćertiću

Posle skandala i tuče Cara i Maje, njen tata Taki ne može da dode sebi pa je opet završio u bolnici. Taki Marinković je ispričao koje mere će da preduzme protiv Cara i kako je protekao njegov telefonski razgovor sa Bilalom.

Kako si sada zdravstveno?

"Šećer mi skače od kada je Car ušao u Zadrugu. U bolnici sam, rade mi sve žive analize, šta da vam kažem kada mi je šećer sa 8 skočio na 25. Uništili su me i ćerka i svi ovi njeni momci, a najviše Filip Car."

Teško si podneo ovu tuču Cara i Maje?

"Vidi se lepo kako je udario žensko pesnicom u glavu. To je jedan dokazani nasilnik, a ustvari je jedna obična devojčica. Van pameti je da konjina od 130 kilograma udari devojku od 50 kilograma. Ne podržavam nikakvo nasilje, a kamoli nasilje nad ženama. Zato će Majin advokat da vidi kako će to da reguliše, ali nije isključeno da će Car zbog ovoga krivično odgovarati."

foto: Printscreen YouTube

Jel strahuješ šta će dalje biti?

"Pa strahujem, jer ja ništa što Maja radi sa Carem ne podržavam. On je moj neprijatelj, ja njega ne želim ni da čujem ni da vidim niti ga komentarišem. On je Maju prošle sezone diskvalifikovao što je sada i javno priznao. On je njoj bacio 30 džakova garderobe u jezero, to je kao da joj je bacio 30.000 eura u vodu. A da ne pričam da je zbog honorara koji je izgubila oštetio bukvalno za jedan stan. Zato ne želim da čujem za njega. Dečko aktizira.

Car vrti Milicu, Aleks i Maju oko malog prsta.

"Katastrofa šta radi sa njima, da je bar neki frajer pa da ih tu muti i vrti, nego je jedan indijanac klasičan. Aleks poznajem, ali nikada tu devojku u ružnom kontekstu ne bih spomenuo. Ona je kao moja Maja, želi da bude popularna, njih te veze tamo jako guše jer su ušle tamo da zarade, ali i da dobiju na popularnosti, a ne da sede kao neki fikus."

foto: Nenad Kostić, Shutterstock

Jel tačno da te je Bilal zvao?

"To je prvi Majin dečko koji je mene okrenuo telefonom, da se čuje sa mnom. Ja sam mu poželeo srećan oporavak. Zvao me je kada je došao u Sarajevo kod roditelja na oporavak. Malo smo popričali ovako o njegovom zdravstvenom stanju, a o Maji nismo, jer ja ne mogu da utičem na to njeno ponašanje zbog zatvorenog prostora. Dečko je imao želju da se čuje sa mnom i da čuje moj stav o njihovoj vezi, ali ja to nisam želeo sa njim da komentarišem. I rekao sam mu da kada se bude vratio u Zadrugu da ga od mene čeka poklon, dukserica i parfem."

Jel ti žao što je Maja izneverila Bilala?

"Čuo sam da ga je ostavila i da je rekla da se ne pronalazi u toj vezi. Ona je bila i sa onim Markom Markovićem, mirna luka sve super, ali nju to ne usrećuje, ona je specifična."

foto: Nenad Kostić, Ana Paunković, Printscreen/Instagram

Šta se na kraju desilo sa Certićem, jeste li se sreli?

"Ne, on se nije pojavio na sudu. ja sam otišao i platio kaznu od 80.000 dinara po njegovoj tužbi što ga je Maja udarila šoljom u glavu. Tužio žensko, a nije tužio Kristijana Golubovića za onoliku tuču i diskvalifikaciju. Eto to govori o njemu. Nije meni stalo za te pare, ali nema veze on je nebitan.

kurir.rs/star

