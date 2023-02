NAKON SUKOBA SA SLAVNIĆEM, REŠILA DA VIŠE NE ĆUTI! Ana ogolila dušu Zorici: "KAD TE NEKO 20 PUTA UDARI, TO POSTANE NORMALNO"

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić imali su žučnu raspravu koja je eskalirala tako što je on u naletu besa vitlao posteljinom i bacao je, prilikom čega je u glavu udario bivšu ženu.

Kada je to učinio, njegova prva reakcija je bila, da se opravda da je nije namerno udario.

Ana je o ovom događaju pričala Zorici Marković, a s obzirom na njenu interpretaciju događaja, korisnici društvenih mreža su zaključili da Ana ženi da poruči kako je više puta dobila udarac od Zvezdana, te da je on nije zaista slučajno udario, već je želeo da to samo tako izgleda.

- Prišao je on i rekao da me je slučajno udario. Njemu je samo bilo bitno da kaže da je slučajno. Kada jednom udariš ženu, imaš razne faze toga, onda joj vidaš rane. To uradiš i traje drugi put, treći put, četvrti, peti, šesti i sedmi. Kad je udariš 20. put, onda to postaje normalno, kad je udariš 150. put dođeš u situaciju da se tebi žena izvinjava što si je udario.

