"UDARI ME ,IZBIJ ME, PREĆUTAĆU" Anđela Đuričić šokirala izjavom o nasilju, ne veruje Ani da je bila ZLOSTAVLJANA (VIDEO)

Anđela Đuričić je u razgovoru sa Zvezdanom priznala da bi ona odmah reagovala ukoliko bi je momak udario, te da ne veruje u Anine priče kako je trpela dugogodišnje nasilje.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Mene kada bi dečko prvi put udario, vidi okej udari me, izbij me, sve je okej, prećutaću. Čim izađeš, direktno iz stana u policiju. Moj dečko je taj i taj. Mene moj tata rođeni kada bi me istukao, nema niko prava da me lema. Žena koja je itekako pametna, ne bi takva žena to trpela. Obesi mačku o rep. Kao da ona ne može da nađe nekog frajera, nije se o tome radilo. Zato ta priča može da se prodaje, ne bi ona oprostila krvničke batine (Ana). Ta bi te, da si je udario i pretukao kao ja, policija kao što bih ja uradila. Nikada neću poverovati u to - rekla je Anđela.

- Ne priča mi se o tome - rekao je Zvezdan.

Podsetimo, Ana je nakon ulaska u "Zadrugu" iznela detalje jezive torture koju je preživljavala od strane Slavnića.

Kurir.rs/S.B.

