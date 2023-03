SKANDAL! Zvezdan besomučno branio Anđelu i pravdao spominjanje Anine dece, a ono što je rekao o bivšoj ženi ZGROZIĆE NACIJU

Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić, ponovo su se sukobili tokom sastanka, kada je on svim silama branio sebe i Anđelu Đuričić koja je nedavno spominjala njenu decu.

- Moje dete kada napravi problem, ja mu kažem da uđe u kuću. Ako je neko oštećen, ovde Ana je. Ovde se niko nije obazirao na to što je neko pomenuo Aninu decu, a za ovo što je rečeno glavni krivac je Zvezdan, on se izvukao. Zvezdan je kriv za ono što je Ana rekla, a to ako kaže još neko - rekao je Miljan Vračević.

- Ta moja deca su njegovu majku volela kao svoju baku - rekla je Ana.

- Nemoj tako da pričaš, da ja ne kažem neke stvari - vikao je Zvezdan.

- Ma mene i Anđelu niko ne može da osudi, vi niste sudije, vi nemate pravo to da kažete. Ovde samo ponovo isto, vraćamo se na staro, ja jesam pomenuo uvrede, a i ja sam nju vređao, kao i ona mene, a ona tako pravi priču - rekao je Zvezdan.

- Je l' tebi neko pomenuo njene uvrede, ja da ti kažem da Anđela ne sme da govori da je ona (Ana) kao majka koju si ti opisao kao savršenu - rekao je Miljan.

- Kada si ti Ana iznela stvari o Zvezdanu, da li smo trebali da te osudimo za sve te stvari - upitao je Ivan.

- Da li to smo on i ja, kakve to veze ima sa decom koju je ona meni pominjala - dodala je Ana.

