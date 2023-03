ZNA ZVEZDAN DOBRO KO JE NATAŠA ŠAVIJA" Slavnić povezan sa starletom, Anđela pobesnela! HAOS U ZADRUZI

Zadrugari su imali prilike da vide ljubomornu scenu Anđele Đuričić zbog čestitike koju je poslala Nataša Šavija.

-Stigla je čestitka u ime te Nataše i kao ako raskine da je pravi izbor za Zvezdana. Meni su onda rekli da je to Nebojša i ja sam stvarno bila ljubomorna u tom trenutku - rekla je Anđela.

-Postoji opcija da se moj drug Nebojša šalio ili da ona ozbiljno misli da bude sa Zvezdanom kad izađe napolje. Nije Zvezdan ništa kriv, ali ona devojka stvarno nije normalna, pozitivno. Ja ti garantujem životom da će ga sačekati na finalnoj žurki - dodao je Janjuš.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

-Ta dva pisma su došla sa istim rukopisom, znam ko šalje i ko se šalio. Nema od toga ništa - poručio je Zvezdan.

-Nas par bude u etno-selo, pa tako svrati svako i ona je znala da se zadesi i da se druži sa nama - rekao je Car.

-Po meni je to jedna vrlo lepa devojka, obožavam da pohvalim lepu ženu. Što se tiče Nataše Šavije on nikad ne bi ostao imun jer smo odavno komentarisali. Zna on vrlo dobro ko je Nataša Šavija - dodala je Ana.

