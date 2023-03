ANA ĆURČIĆ IŠLA U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD! Otkrila šta joj je rekla službenica u poverenju, sve isplivalo na videlo

Ana Ćurčić priznaje da je posetila Centar za socijalni rad kada se razvodila od svog prvog supruga.

Sada je otkrila nepoznate detalje u koje javnost nije bila upućena.

- Da ti kažem ja jednu stvar. Ja sa svojim mužem kada sam se razvodila, koji je težak normalac. Socijalni radnik nam je rekao: "Da su mi ovakvi razvodi, volela bih svoj posao", sve ti je jasno kako sa nekim možeš da pričaš... Mi slavimo 21. rođendan našeg deteta. Nisu mogli da dođu njegova bivša žena i dete, ali slavimo njegova sadašnja žena i dete, moja deca i ja, sve sam ti rekla - rekla je Ana.

- Odlično. Tebi je problem sada ovo ovde. Koliko god vas dvoje negirali neke stvari, neka nit prolazi tuda i u svemu tome imate nenormalnu dozu da jedno drugom priđete na najnormalniji način, a u drugom da se u*****e u život - rekao je Miljan Vrančević nakon njenog izlaganja.

- Pogledaj me u oči još jednom, Zvezdan Slavnić me ne zanima. Sada bih, kako je rekla majka mog prvog momka, obukla 40 dana crnine kada me neko pita - dodala je Ana.

