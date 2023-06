ANĐELA ĐURIČIĆ STIGLA U CRNU GORU! Roditeljima neće biti dobro kad je vide, samo je ON znao da se vraća kući! BIĆE BRUKE!

Anđela Đuričić spakovala je kofere i napustila Beograd. Ona je otišla kod roditelja u Crnu Goru, ali bez Zvezdana Slavnića.

Kako je rekla, roditelji ne znaju da ona dolazi, tako da će za njih to biti veliko iznenađenje.

00:20 Anđela Đuričić otputovala u Crnu Goru

- Nisam popila ništa za smirenje, želim da emocije budu baš onakve kakve jeste. Biće emotivno. Već nekoliko dana sam planirala, oni ne znaju da dolazim, samo brat zna da dolazim, njih ću da iznenadim. Zvezdan me je ispratio, sve je u redu. Rekao mi je da budem iskrena i da će sve biti okej. Biće oboje strogi, ali je zasluženo. Ja ću da ćutim, želim samo da ih čujem, bilo dobro ili loše. Ne mislim da će pokušati da me odvrate od veze sa Zvezdanom, najbitnije im je da sam ja srećna. Imam mnogo obaveza u Beogradu, ne znam kad se vraćam. Najbitnije mi je da sam došla da ih vidim. Njima neće biti dobro kad me budu videli - rekla je Anđela.

Kurir.rs/Hype

Bonus video:

00:21 Zvezdan ne prestaje da ponižava Anđelu