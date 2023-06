"SPREČIO BIH KONTAKT SA ZVEZDANOM" Aca Bulić progovorio o odnosu sa Anom, evo šta kaže o prijateljstvu Ćurčićeve i Kačavende!

U večerašnjoj emisiji "Amidži šou" jedna od gošći jeste drugoplasirana učesnica Zadruge 6, Ana Ćurčić, koja je na snimanje emisije došla u pratnji svoje kako je sama navela, najveće ljubavi.

foto: Petar Aleksić

Tim povodom, Aca Bulić je u razgovoru za medije progovorio o odnosu sa Anom, ali i otkrio utiske nakon finala.

- Odlično, izašla je i ako joj je trebalo malo vremena da se oporavi - govorio je Bulić.

Koliko ste sada uz nju, sada kada je izašla u spoljni svet?

- 1000%, svaki dan sam uz nju, spremam je da se oporavi i to mi je najviše - kazao je on.

Kako je protekao susret Ane Ćurčić i vaše izabranice?

- Dobro, super - rekao je Bulić.

foto: Printscreen

Kako komentarišete trenutni odnos između Ane i Milene Kačavende, dosta se pisalo o njihovom "sukobu"?

- To je njihovo, zaista ne zalazim u to, ne verujem da će doći do nekog većeg sukoba, ja sam svakako uvek na Aninoj strani - rekao je Bulić.

Čuveni ''Roleks'', da li ga je stavila na ruku večeras?

- Naravno, sve je tu - kazao je on.

U kakvom ste odnosu sa njenom decom?

- Super, sve vreme sam bio sa njima u kontaktu, pustio sam ih malo da se druže, zaista je bilo emotivnih trenutaka - kazao je Bulić.

Ukoliko Zvezdan bude pokušao da kontaktira Anu, da li će te sprečiti taj susret?

- Naravno, tu sam uvek uz nju, sprečio bih taj kontakt - rekao je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

09:09 Aca Bulić, gospođa Mila i Milena Kačavenda