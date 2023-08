"ZAŠTO SPUŠTAŠ SLUŠALICU KADA SPOMENEM..." Isplivala prepiska Miljane Kulić i Ivana Marinkovića, Nišlijka neće više da ćuti!

Marija i Miljane Kulić nedavno su napravile veliko slavlje povodom rođendana malog Željka Kulića.

Marija je nedavno istakla da se Ivan od tada nije javio niti pitao za sina, a sada je Miljana rešila da objavi prepisku sa Ivanom i to javno.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen Instagram

- Mama je loše, danas je bila u bolnici. Idi čuvaj Željka, ja sam ga do pre dva minuta čuvala, Veliki oče, zašto mi supuštaš slušalicu kada pomenem Željka?", pisalo je u prepisci koju je pokazala Miljana.

Podsetimo, Miljana je nedavno otkrila da li je njegov otac Ivan Marinković učestvovao finansijski u proslavi rođendana.

foto: Printscreen Instagram

- Krivo mi je što me Ivan nije ispoštovao, što nije ispoštovao Željka, ja to nisam ni očekivala od njega... Kada bi došlo do toga to bi me samo pozitivno iznenadilo - istakla je Miljana Kulić.

- Ne mogu da kažem da sam razočarana, nisam... Ivan nije učestvovao finansijski u Željkovom rođendanu, iako je izašao iz rijalitija i dobio sve svoje honorare - kazala je rijaliti učesnica.

- Nije me pitao da li bilo šta treba. Ipak četiri godine nismo slavili zajedno njegov rođendan. Stvar je principa, ne para. Meni alimentacija ne treba, niti ću je ikad tražiti, ali, da, bila bih mnogo srećnija da je hteo da pomogne finansijski za proslavu, da - zaključila je Miljana u emisiji "Narod pita".

Kurir.rs

