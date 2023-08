MILJANA ŽESTOKO ISPROZIVALA SLAĐU LAZIĆ, NAZVALA JE ULOŠKOM! Lazićka uzvratila: PRETILA si mi zbog Zole! Prštalo u emisiji uživo

Bivša rijaliti učesnica Miljana Kulić se sinoć telefonskim pozivom uključila u emisiju "Narod pita" i žestoko isprizivala Slađu Lazić.

foto: Printscreen Instagram

- Iskreno ja sam Slađi zamerila zato što sam se osetila izdano, ni sa kim se ne družim osim sa Milicom Kemez, Slađa je pored mene sedela u "Zadruzi"... Nema veze, da nije Slađa bila bi neka druga, Slađa je Zoli bila još jedna priča u nizu. Ja bih je samo nazvala Binda - rekla je Miljana i nastavila:

- Slađa sebe naziva Blinda, a ja bih je nazvala Binda.

Pošto su svi bili zbunjeni značenjem reči "binda" voditelj Darko Tanasijević je morao da potraži pomoć Gugla.

foto: Printscreen/Zadruga

- Binda - uložak. Izraz iz 20. veka koji označava ženski tampon ili uložak. Danas je binda izašla iz upotrebe, ali je ostao naziv koji se pripisuje momcima i devojkama da bi se označilo što više loših osobina u jednoj reči. Likovi koji su binde najčešće se povezuju sa osobinama sebičnosti, tvrdoglavosti, loših manira, grebanja u društvu, iskorišćavanja, mišljenja da su glavne face u gradu. Cure koje zovemo binde su najčešće one tipa "nafuranih malih", ledenih kraljica, šatro arogantnih dama koje nastoje da budu u centru pažnje jeftinim oblačenjem, koje misle da su svi muškarci isti i da hoće od njih samo onu stvar - pročitao je on dok se Janjuš i deo publike sve vreme smejao, a Miljana se odmah ubacila:

- Pitanje za Slađu Bindu, pošto u prethodnoj sezoni nisi dala svoju vaginu, držala si do sebe, gurala priče s obzirom da si totalno nezanimljiva i jako glupa devojka... - započela je Miljana i nastavila:

foto: Pritnscreen

- Moje pitanje nije vezano za Zolu, da ne misliš da te zbog Zole napadam - da li ćeš u "Eliti" sačuvati svoju nevinost?

- Ja nisam Binda nego Blinda - odmah joj je objasnila Slađa i dodala:

- Prvo, to što si ti ljubomorna - jasno je zbog čega, i da, napadaš me zbog Zole, zato si mi i pretila. To da si mi pretila i to isto dobro znaš! Znaš i zbog čega! Moje ime je blindirano, nema potrebe tebi da odgovorim. Ti si meni potpuno neinteresantna. Zašto si rekla da me više Bebica ne podnosi, zašto si slagala? - odbrusila joj je Slađa, ali je Kulićeva nastavila sa uvredama:

- Maju je blam od tebe, Maja je za tebe gospođetina, milion puta lepša, bolja riba od tebe. Maja se sprda samo sa tobom, Maja nema drugarice pa te je iskoristila - rekla joj je Miljana.

Kurir/ Informer

