ON JE DEČKO IZ PARTIZANA KOJI JE PREMA KAČAVENDINOJ PRIČI ŽRTVA PREVARE! Ima državno obezbeđenje i bio je sa ćekom Ane Ćurčić

Milena Kačavenda odlučila je na samom početku Elite da potpuno razotkrije bivšu drugaricu Anu Ćurčić, ali i njenog novog-starog dečka Acu Bulića.

Ona je otkrila da je nameštena za dva miliona evra i u pitanju je prodaja fudbalera.

- Nameštena sam za dva miliona evra i u pitanju je prodaja fudbalera. Ne znam da li ćemo pominjati ime. Anin nesuđeni zet, tačnije njena ćerka živi sa njim, nisam ni znala kolika je to mlada nada. Ona je osmislila celu igranku i uvukla Acu Bulića u celu priču. Dečko ima ugovor sa Partizanom, gde je upravo Anin nesuđeni zet prijavio da mu je život ugrožen i da će ga Aca prodati. Prodao ga je za dva miliona evra, a roditelji su poverovali u tu priču, priča je bila za Spartak iz Moskve. On je prijavio da je ucenjen da igra za Partizan, taj dečko je ulagao ozbiljan novac u njega. Anina ćerka je svedočila i pokušaju silovanja... Aca Bulić ima opciju da ga proda, ali ono što je tragedija je da Partizan nije imao platu da plati tom dečku - rekla je Milena.

- Ja sam od momka iz obezbeđenja saznala da je Anđela pravila spektakl tokom noći. Žena Ace Bulića nije reagovala lepo što se on uključio u javnost i u medije. Ja gledam da on roni suze, ženo, suze se kotrljaju. Aca Bulić je unakazio Anu od batina u osmom mesecu trudnoće i ona je izgubila to dete. Tata ga je sklonio u London. Deteta nažalost nema, a to što su oni opalili po tužnoj priči. Prvo, znali su da sam razvezdena, znali su da će budala da stavi srce na asfalt i da brani do kraja. Mi prolazimo rampu u Šimanovcima, Aca nasa poziva kod njega kući. Anđela je tu, kuva nam kafu, obezbeđenje je tu, Ana ga pita odakle ovoliko obezbeđenja, on kaže da je malo pojjačao...On je mene i tada snimio, pa se nisam mnogo izlaprdala, ali su teme bile konstruktivne: "Gde je gajba, 100.000 evra, bademantili, kreme?". Sledeća tema dok nam kuva kafu preteća faktorka, ja sam tada bila kao us**n golub, od leoparda sam se pretvorila u leoparda. Ona ga uredno pita: "Je l' si završio fudbalera?", on je rekao: "Nisam, pričaćemo", pa onda ide: "Za koliko si prodao fudbalera", on kaže: "400.000 evra". Ja u prvi mah pomislim da Ana Ćurčić nema pojma ni o čemu i da Aca radi sve iza njenih leđa, međutim, od tog dana se sve odmotava...Šmizla i ja ratujemo, ja sam je nazvala Lama i mi ratujemo. Dobila sam uplatu od 100 funti, najveća uplata, znam ime i prezime. Ono što je meni bilo sumnjivo je da niko meni nije dao njen instagram. Zvezdan nije loš čovek, odgovarao je za svoja dela i nedela. Ne opravdavam ga ni njegove postupke u rijalitiju, ali postoje osnovi zbog kojih je to radio. Ako si bila žrtva nasilja, uspešno si obmanula sve žrtve nasilja. Na kraju cele balade, gospođa Roleks, dobija crne prsluke i je*e mame svima. Zove telefonom da preti, je*e majku celom Beogradu, ona će nekome da objasni, a ovde se usr**a kao plovka! - rekla je Kačavenda.

Nije poznato da li je Anina ćerka Iva i dalje u vezi sa pomenutim fudbalerom Nemanjom Jovićem, ali je do pre nekoliko delila emotivne trenutke s njim i sve je izgledalo da u njihovoj vezi cvetaju ruže.

Nemanja je Ivu svakodnevno obasipao raznim poklonima i priređivao joj iznenađanje, a spekulisalo se da su živeli zajedno, te redovno putovali na razne egzotične destinacije, međutim, u poslednje vreme su se potpuno povukli i ne objavljuju zajedničke fotografije.

