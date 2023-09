ASMINU SE DUŠA CEPA ZBOG STANIJE! Saopštene nove vesti, bio je potpuno ISKREN, potpuno RASKRINKAO Aneli

Regionalna javnost danima bruji o ljubavnom trouglu koji čine učesnica "Elite" Aneli Ahmić, njen suprug Asmin Durdžić i njegova sada već bivša verenica, starleta Stanija Dobrojević.

Durdžić se sada oglasio za medije i izneo svoju stranu priče i odgovorio na brojne Aneline optužbe.

foto: screenshot

Aneli je u "Eliti" iznela mnoštvo informacija iz vašeg privatnog života, o tebi bruji domaća javnost... Kako komentarišeš sve o čemu se danima priča?

Strašno mi je sve što Aneli priča u "Eliti", ubija me sve to psihički. Previše mi je to. Da je nešto istina, bilo bi mi lakše, ali kada takve stvari za mene priča takav profil ljudi poput Aneli i njene sestre... Blate Staniju, najviše me to ubija psihički, kad takve žene blate ženu poput Stanije.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs / Pink

