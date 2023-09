ALEKSANDRA NIKOLIĆ TRUDNA! Čeka dete Filipa Cara, evo u kom je mesecu! Sve joj teško pada zbog IZDAJE

Aleksandra Nikolić, pobednica šeste sezone rijalitija "Zadruga", u blagoslovenom je stanju, saznaju domaći mediji. Naime, ona je zatrudnela sa doskorašnjim verenikom Filipom Carem, takođe bivšim zadrugarom, a da je u drugom stanju saznala je nedavno. Inače, u trećem je mesecu trudnoće, a lepe vesti i dalje krije od najbližih.

Osećanja su joj, kako navodi izvor, pomešana. Srećna je, ali i uplašena, budući da je saznala da je trudna sa Carem tek nakon što su na buran način stavili tračku na veridbu i ona se iz njegove rodne Crikvenice vratila u Beograd.

- Istina je to što ste čuli, Aleks jeste trudna, samo nikom ne priča, dugo je razmišljala šta uopšte da radi i kako da se ponese u situaciji. Užasno joj je teško bilo, raskinula je sa Carem na onakav način, razočarana i povređena se vratila u Beograd i tek posle nekog vremena saznala da je trudna, da čeka baš njegovo dete - počinje priču izvor.

- U trećem je mesecu trudnoće, definitvno će da rodi. Sad i kada bi htela ne bi mogla da prekine trudnoću. Raduje je to što će postati majka, to je oduvek želela, o tome maštala i željno iščekivala taj dan, ali nije mogla ni da pretpostavi da će okolnosti biti baš ovakve - da čeka dete čoveka koji ju je povredio, sa kojim je prekinula svaki kontakt i sa kojim nije u vezi. Baš je zeznuta situacija, iskreno, nisam ni siguran da li mu je uopšte do sada rekla da će roditi njegovo dete. Negde se, čini mi se, u glavi već pomirila sa tim da će biti samohrana majka što je, složićete se, vrlo teško i izazovno. Videćemo šta će na kraju biti i kako će Car reagovati, šta će učiniti - zaključio je izvor, a Aleksandra Nikolić do objavljivanja ovog teksta nije odgovarala na pozive.

