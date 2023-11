"IŠLA SAM KOD PSIHOTERAPEUTA DA MI OBJASNI KAKO ČOVEK MOŽE TAKO DA SE PROMENI" Miljana grcala u suzama zbog Bebice: Kriva sam...

Kontroverzna učesnica rijalitija, Miljana Kulić, nakon ulaska u Elitu njenog bivšeg dečka Lazara Čolića Zole, postala je glavna tema.

foto: Printscreen

Ovaj susret je izazvao brojne reakcije, a Miljana se sinoć slomila i zbog Nenada Macanovića Bebice i izdaje koju je pretprela od njega.

Naime, Miljana je tvrdila da ju je njen bivši partner Nenad Macanović izdao i da više nikome neće verovati. Međutim, Miljana ne poriče da je njenim roditeljima puno značilo što su zajedno živeli sa Bebicom, iako ih on sada vređa i omalovažava.

foto: Printscreen

- Plačem jer smatram da moji roditelji nisu zaslužili da ih dotični vređa i onako omalovažava moju porodicu. Ja ne znam sa kim sam bila, posle njega ne mogu apsolutno nikome da verujem. Neshvatljivo mi je da me nije prošle sezone ostavio, da je živeo sa nama, da je 24 sata provodio sa mnom i odjednom preko noći Instagram, TikTok, ja u Hurgadi. U čudu sam i mislim da nikad neću saznati istinu - jecala je Miljana u emisiji "Pretres nedelje", a onda priznala da ne menja mišljenje da je Bebica prema njoj bio idealan dečko:

- Nikad neću reći, ostajem pri stavu da je bio idealan prema meni do poslednjeg dana. Smatram da sam kriva i da treba ovako da mi se vrati, ali isto tako ne shvatam što me tada nije ostavio i nikada mi neće biti jasno. Otkako je Nenad otišao ja sam mesec dana išla kod psihoterapeuta da mi objasni kako čovek može tako da se promeni. Što se Zole tiče to je pakao bio, toksična veza u kojoj sam 130 kilograma imala. Najslađe je zabranjeno voće, ja sebe u životu ne vidim više sebe pored njega - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

Podsetimo, Miljana je zahtevala od Zole da bar održavaju kontakt kao prijatelji, jer kako kaže, ne može da ga gleda u istoj prostoriji a da ne govore. Nakon što je Čolić to odbio, ona mu je uputila jezive kletve.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

03:40 Miljana Kulić - Ja sam najlepša na svetu