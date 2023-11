MILJANA KULIĆ NA KAPIJI PREKLINJALA DA JE PUSTE VANI! Kukala na sav glas, prekinjala: Napraviću nešto, neće moći niko da me opere!

Miljana Kulić doživela je nervni slom i molila da je puste iz rijalitija. Bivši dečko Lazar Čolić Zola pokušao je da je smiri i umiri, ali nije uspeo pa je digao ruke od nje i otišao svojim poslom.

Miljana je nastavila da jeca i roni suze.

- Ja tražim psihijatra, jer ja nisam dobro. Došla sam sa dva izveštaja, molim vas da me izvedete. Ja ću sve da uradim da me diskvalifikujete. U kakve situacije ja dovodim sebe? Molim vas izvedite me, napraviću neko sr*nje neće moći niko da me opere - govorila je Miljana u suzama, a onda pala na kolena i počela da moli produkciju da je izvedu iz rijalitija.

kurir.rs/A.L/instagram/samo.realno6

Bonus video:

02:29 Milena Kačavenda i Miljana Kulić