ŠA SE NIJE NI RAZVEO, A VEĆ PLANIRA JOŠ JEDAN BRAK! Reper BAŠ ne gubi vreme, pevačici predočio instrukcije za ulazak u VEZU

Nenad Aleksić Ša porazgovarao je sa Mionom Jovanović pa joj dao instrukcije koje su potrebne za ulazak u brak sa njim.

foto: Kurir televizija

Odabrani učesnici su uživali ćaskajući, a Nenad Aleksić Ša je objašnjavao Mioni Jovanović kako se funkcioniše u zajednici, odnosno braku, što je mnogima zaparalo uši.

foto: Printscreen

Naime, reper je i dalje u braku sa Vanjom Ignjatović, pa je čudno da već razmišlja o novoj vezi:

- Što mu nisi dala? Hajde drugarski te pitam - rekao je Ša.

- Neću pred kamerama - rekla je Vivien.

- Šansu mislim - rekao je Ša.

- Jao, baš si na šansu mislio - rekla je Miona.

foto: Petar Aleksić

- Ti si kao moja majka tvrdoglava, ako ti zamisliš nešto, samo je tako i nikako. Ako ti je stalo do nekoga promeniš, ne karakter već sitnice. Šta ti je teško. A svi vi takvi tvrdoglavi koji želite da je sve po vašem nikad neće uspeti, nikad, a meni se uvek dešavalo da budem sa takvim osobama. Mora sve da se niveliše i balansira. U vezi i braku obostrano stalno moraš da jeduckaš go*anca. Ti vidno imaš problem sa tim da se menjaš, inat nikome nije doneo ništa, nikad. Vanja je laganica, Teodora je preemotivna ali teška kao crna zemlja, Miona tvrdoglava, teška, svoja, kako ona misli i kaže, sve to mora da se koriguje. Maki je lagan do ja*a, ali kad ga izneveriš ćao - rekao je Ša.

Kurir.rs/ Republika

05:53 Nenad Aleksić Ša