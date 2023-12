MATORA NIKAD PRLJAVIJE NIJE GOVORILA O ŽENI: Jovana iznela sav prljav veš, izvređala Anitu, dotakla se i Anđelove izdaje sa Sanjom

Jovana Tomić Matora, nakon skandala koji ju je zadesio sa Anitom, razvezala jezik pa iznela prljav veš Stanojlovičeve.

- Od danas sam mnogo bolje, vidim da ujutru imam svoje rituale. Ja sam se toliko iznervirala, ispada da sam ja ovakva i onakva. Imaš nekoga kome si pružio šansu bezu obzira šta je radio, bolelo me je uvo ko ju je j**ao dok smo bili u kombinaciji, ali sada kad sam joj poverovala... Imam cilj u glavi da pustim posle četiri nedelje. Kako neko da ti pokaže da se kaje nego kad ga ignorišeš. Bio mi je cilj, držala sam do sebe i borila se sama sa sobom i to su znali samo Marko i psihijatar. Meni bude krivo kad ja legnem i preispitujem se da li sam dobro uradila jer nailazim na nerazumevanje. Matea mi je bila prvi znak od Boga, ovo mi je drugi znak. Uvek tražim neku trunku, sve me vraća na svadbu. Neke stvari naravno da me bole. Ona izjavi da je boli k*u*ac i da uđe Matea i da nema kome da se pravda. Gledam svoju ženu koja se trti i guzi i jeste lepa i zgodna, ali je toliko prazna. Telo joj je jedini adut da dobije nešto. Ona već dva dana priđe Marku, dođe do Marka i razdere se: "Nisi mi bivši kum, bićeš mi i budući": Ona nije imala nikoga da joj bude kum, ja je pitala, pa sam joj dovela Marka, ona ga nije ni poznavala. Ona nije imala koga da dovede na svadbu, nisam joj ja zabranila da pozove ljude - rekla je Matora.

- Što te čačka onda idalje? - pitao je Darko

- Biću stara Matora i ispisaću pesmicu da se isprdam na naš račun, brak. Anđelo kad smo se družili je meni pričao da je prva sumnja uvek istina. Pitala sam ga kad je skočio na Anitu šta bi radio da ga prevari, da se lomiš da oprostiš, pa ti uradi ovo, a on je rekao da bi prvo razmislio i gledao šta je uradila, dao mi je realan odgovor. Ja Anđela kao nekoga sa kim sam se družila, znam kakva može da ga zainteresuje za vezu, ona može jer se mnogo dobro j**e. Možda će to na kraju biti prava ljubav - rekla je Matora.

- Ja sam tom čoveku poverila ključeve od stana od srca, a on mi sad kaže da se kaje. Meni niko ne može da kaže da on sa vrata muva baš Anitu, baš nju. U meni i dalje postoji emocija, a ona koja je sve uradila i htela, znači svo to lažno kajanje i manipulisanje... Dozvoilila sam da se borim sa sobom i da me klinka raz*ebava. Kome ne bi proradila sujeta i ego. Ona meni delima pokazuje. Ja ili sam poremećena ili sluđena, ali ona priča da kad sam je zvala ku*om i nisam je priznavala da me je najviše volela, a kad sam je dovela kući i napravila savdbu. Ja sam Đedoviću opisivala s**s... Kakav je bio u Zadruzi videli ste, a napolju je bio 40 puta perverzniji. On meni ne može da kaže da ja svoju ženu ne zovem k**om, on je to rekao da bi mene isprovocirao. Da ovaj moj preveliki ego, sujeta i kompleksi poveli mene da radim šta ne želim i ne mislim, gledam samo sebe. Mića je u pravu sve je ona to radila sa Bilalom, Markom i Zolom.

- Da li je sad gledaš kao u Zadruzi? - pitao je Darko

- Tako je, apsolutno. Mi smo se dogovorile ako se posvađamo da nikad ne damo razvod, da se poštujemo i nemamo partnera ovde. Mislim da će do s**sa doći, ne znam kako je do sad nije p**ebao. Ona je za to top - rekla je Matora.

kurir.rs/I.L.

