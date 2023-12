PEVAČ PREVARIO ŽENU SVOJOJ DECI NA OČI, a sada šeta novu IZABRANICU! Njen indetitet vešto krije nedeljema: "Zaprepastićete se"

Nikola Grujić Gruja nekadašnji učesnik rijaliti programa "Zadruga" ponovo je zaljubljen, a indetitet svoje nove izabranice vešto krije.

Nedavno je javno otkrio da je zaprosio svoju devojku, koju i dalje odbija da predstavi javnosti.

Nakon objave, on se oglasio i istakao da ne želi da kaže ko je u pitanju.

- Neću još da otkrivam ko je u pitanju, ali će se svi zaprepastiti kada budem otkrio! Ne pričam ništa bez odobrenja verenice - bilo je sve što je tada poručio Gruja

Mnogi su pomislili da je verio Mimu, a tim povodom se ona i oglasila.

- Ne znam šta da vam kažem, nemojte ništa da me pitate... Možda ću moći da pričam za koji dan, ne bih sada ništa otkrivala. Sve što mogu da kažem je da sam bez teksta, da sam ostala bez reči i da sam presrećna - rekla je tom prilikom Mima za pomenut medij.

Inače, on se jednom prilikom osvrnuo na period kada je naišao na osudu javnosti i priznao da li se kaje što je prevario ženu.

- Sve što radim u životu radim da bih bio srećan, zato sam samoživ, mislim, tako se pokazalo, iako ja ne smatram da je to tako. Tačno je da gledam uvek sebi da ugodim, pa i po cenu da se neko drugi ne oseća najbolje, ali se vodim emocijama i trenutnim osećajem - izjavio je bio Gruja.

- Moje emocije trenutno su samo u muzici i samo bih o tome da pričam i da budem fokusiran na to. Nisam se pomirio sa ženom - poručio je pa dodao:

- Uvek sam se vodio rečenicom: "Ko zna zašto je to dobro", tako da ne znam da li bih sve isto radio kao i do sada. Možda bih promenio neke loše navike i izbore koji su me koštali, ali ključne stvari nikada. Osim zdravlja, samo želim da budem srećan!

