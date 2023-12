ANITA NAPUSTILA ELITU, SRELA SE SA BIVŠIM MUŽEM! Otkrila sve detalje iz spoljnog sveta, ŠOKIRALA priznanjem o pomirenju

Anita Stanojlović napustila je "Elitu" pre dva dana kako bi otišla na suđenje sa bivšim partnerom.

- Majka mi kaže juče da je našao minđuše moje, i kaže "Ovo mi je od moje Anite, kako mi je lepa". Juče sam srela bivšeg - rekla je Anita.

- Koga? Muža? - pitala je Miljana.

- Aleksejevog oca - odgovorila je Anita.

- I? - pitala je Miljana.

- Ništa, apsolutni stranci. Nije bio na suđenju, došao je samo nešto do suda. Znam da me još nije preboleo. Mene on voli još uvek. Bili smo svaki dan, ceo dan zajedno kad sam se porodila. Možda bismo se i pomirili da se on promenio - rekla je Anita.

- Što, šta je radila? - pitala je Miljana.

- Nasilan je, agresivan, bezobrazan. Radi stvari koje se ne rade - rekla je Anita.

- A šta je radio, napio se? - rekla je Kulićeva.

- Ne, ono drugo - odgovorila je Stanojlovićeva.

