"OTAC MI JE REKAO DA SAM BEZ MORALA" Snežana šokirala priznanjem, otkrila svoju mračnu tajnu: Napisala sam TESTAMENT!

Snežana Jovičić šokirala je sve svojim priznanjem da je napisala testament i da nije u dobrim odnosima sa ocem.

Naime, ona je dobila i pitanje vezano za odnos sa Dariom.

"Kako reaguješ na optužbe Darijanove majke da si aljkava i da si u njenoj kući ostavila prljavštinu i buđ?", pisali su je.

"Mislim da je dotična mnogo gora od mene, to što sam zatekla u toj kući to je diskutabilno, ona nije mogla da zna kakva sam pošto nismo živeli na istom spratu. On je dobijao inspekciju i pre mene, ja nemam nikakve veze sa tim", odgovorila je zadrugarka.

foto: Printscreen

Ona je potom izjavila i da je napisala testament, a tom prilikom iznela je i nepoznate detalje iz odnosa sa porodicom.

"Ostavila sam testament jer su mi se mnoge ružne stvari desile pa da se osiguram. Sestra mi je rekla da neću nikad imati decu. Otac mi je rekao da sam k**va i da nisam njegova ćerka. To je rekao preko spikerfona. Imala sam trojku to nikad neću da poričem, nikad nisam bila žrtva i nemam čega da se stidim", rekla je iskreno Sneža.

"Da li te je sramota to što radiš Sneži, ponižavaš je da je bila u ludnici?", pitao je Darko.

"Ja samo tako reagujem na pretnje, sad me je strašno sramota što je pričala u trojci, pričala je i o masturbaciji dok razmišlja o Đedoviću. Sneža je htela da počisti i u restoranu i sve, moja majka je videla nešto u sobi dok smo mi ulazili zato što smo ostavili haos zbog preranog ulaska. Imam teskobu i bol, neko ludilo osećam već duže i sebi postavljam pitanje kako je moguće da sam otišao kod nje na jednu kafu i ona me odma omađijala, ko zna kakve su tu magije u pitanju", odgovorio je Darijan.

kurir.rs/I.L.

