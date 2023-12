"MILJANA JE PRECENILA SEBE, MISLI DA NIKO NIJE VREDAN DA BUDE S NJOM" Žena Ivana Marinkovića oplela po Kulićki, ovo kaže za Bebicu

Jelena Marinković, supruga bivšeg rijaliti učesnika Ivana Marinkovića prokomentarisala je njegovu bivšu ljubav Miljanu Kulić sa kojom on ima dete.

Jelena je, naime, u emisiji "Pitam za druga" prokomentarisala odnos Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice i dodala da Kulićeva precenjuje sebe.

- Ne znam ko je rekao da muškarac mora da bude Apolon, ko kaže da je to najbitnija stvar. Poenta je što ona malo precenjuju sebe, niko nije dovoljno vredan da bude sa mnom, ona tako misli. Ali ajde da to prebacimo na račun mladosti. Ja mislim da on ima konekciju sa porodicom Kulić, njemu fali Marija Kulić. Njemu sigurno fali sve to, ta neka toplina doma, on je tamo sve to imao, vezao se za to - odgovorila je Jelena Marinković i otkrila da li Bebica voli Miljanu kao ženu ili samo kao prijatelj.

- Više je vezan za te neke emocije što su im se dešavala, više je to. Baš je teška osoba za to provaliti - odgovorila je Jelena.

Podsetimo, Ivan Marinković je iz afere sa Miljanom Kulić dobio sina Željka sa kojim nije imao kontakt sve dok prošle godine nije ušao u "Zadrugu".

