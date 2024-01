MARIJA KULIĆ SE OGLASILA NAKON ŠUŠKANJA O MILJANINOJ TRUDNOĆI: Zola je za KASTRATACIJU, monstrum je koristi za rijaliti! OČAJNA

Kontroverzna rijaliti učesnica Miljana Kulić zabrinula je ostale ukućane pričom da misli da je ponovo trudna, ali ovog puta sa Lazarom Čolićem Zolom sa kojim je nedavno pokušala da pobegne iz Elite.

Tim povodom se oglasila njena majka Marija Kulić, koja je ne krije koliko je razočarana ponašanjem svoje ćerke.

- Evo, života mi, ja bih sve te koji namerno prave decu, nekom iz inata, koji javno govore da imaju uvek nezaštićene odnose, čije su devojke ostajale trudne i prekidale istu, obavezala na kastraciju. Kada si u stanju da upropastiš živote deci, ti nisi za život. Evo, to najiskrenije mislim. Sve taj to zna, i da smo mi bolesni i da Miljana psihički nije kako treba i da je on ne voli, nego koristi za rijaliti. To može samo monstrum, a za monstrume zna se šta je- rekla je za Marija Kulić.

Podsećanja radi, Zola je diskvalifikovan iz rijalitija i trenutno se provodi po Beču.

