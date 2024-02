"U MOJE VREME SU TAKVE KAMENOVALI" Žiri ŽESTOKO isprozivao takmičarku zbog veze sa oženjenim Peđom Medenicom

Jovana Cvijanović danima u "Eliti" iznosi šokantne tvrdnje o vezama sa poznatim muškarcima, na šta je reagovala i Tamara Đurić.

Naime, Tamara Đurić je bila deo žirija tokom "Elitovizije", te je tom prilikom prokomentarisala Jovanu Cvijanović i njeno ponašanje u rijalitiju.

Nakon što su Jovana Cvijanović i Uroš Rajačić otpevali pesmu ''Još ti se nadam'' koju u originalu izvode Emina Jahović i Saša Kovačević, usledili su i komentari žirija.

- Jovana, ti si carica. Otkrila si sve preljubnike sa javne scene. Da li imaš nekog novog da mi otkriješ? - upitala je Kija Kockar.

- To ćemo ti i ja u četiri oka jednog dana - kazala je Jovana.

- Jovana, ti si najbolja verzija sebe uz Uroša - kazao je Bora.

- Nije ona sa mnom. Mi nismo zajedno - dodao je Uroš.

- Ona svakako sija pored tebe, a ti vidi šta ćeš - kazao je Bora.

"U moje vreme su takve kamenovali"

Ubrzo je i Tamara Đurić dala svoj komentar, te žestoko oplela po Jovani.

- Jovana, u moje vreme su takve poput tebe kamenovali. Nije mi jasno da li si faca jer si sa oženjenima bila na jednu noć, ili želiš da se pohvališ što sad imaš Uroša pored sebe, koji ti se dopada? Nije mi ništa jasno - kazala je Tamara, dok je Milica Kemez komentarisala stajling.

- Jovana, haljina ti izgleda kao disko kugla. Biraj drugačije odevne kombinacije za sebe. Uroše, šta se sa vama dešava? - kazala je Milica.

- Jovana i ja nikada nećemo biti nikada zajedno, nismo ni bili. Nema nade za naš odnos. Neću nikakvo povezivanje - istakao je Uroš.

- Ja sam dala Urošu šansu da bude pored mene, kako bi došao do izražaja - kazala je Jovana.

Tvrdi da je bila sa oženjenim Peđom Medenicom

Učesnica "Elite" Jovana Cvijanović tvrdi da je bila u vezi sa oženjenim pevačem Peđom Medenicom, Nikolom Kalinićem, Urošem Račićem i drugima.

U domaćoj javnosti podigla se bura nakon što je učesnica rijalitija "Zadruga 7 Elita", Jovana Cvijanović rekla da je popularni pevač Peđa Medenica varao svoju ženu sa njom.

- Ja sam tad bila maloletna i tada sam ga stvarno volela kao osobu, on je mene lagao da me voli. Mi smo se upoznali u Tršiću, razmenili smo brojeve, on me je pozvao na nastup, na kraju smo završili kod njega u smeštaju i tamo smo vodili ljubav - započela je, pa nastavila:

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Ja sam ga kasnije guglala i saznala sam da je u vezi već 15 godina i videla sam da nemaju dece, lagala bih kad bi rekla da ga nisam pretraživala. Za mene je to bila prava ljubav, čuli smo se non stop, govorio mi je da me voli. Nakon dve godine sam upoznala njegovu ženu, kad mi je dao karte za njegov nastup, on mi je rekao da će tamo biti i žena, kad sam je videla htela sam da propadnem u zemlju. Meni je posvetio pesmu 'Ne lupaj mala', to je sigurno istina. To je bilo kad sam imala 21 godinu. Nije mi se kasnije javljao 3 dana zbog stomaka i posle smo prekinuli odnos. Neću da pričam kakav nam je intimni život bio. Moji su bili zgroženi kada su čuli za naš odnos - rekla je Jovana.