UŽASNE TVRDNJE ASMINA DURDŽĆA: Imam ceo snimak sa Sitom iz hotela, traje 12 minuta, sve ću dati sudu!

Asmin Durdžić, bivši muž Aneli Ahmić, pre nekoliko dana našao se u centru javnog skandala kada je objavljen eksplicitni video snimak na koje su navodno on i Sita Ahmić.

Ona je oštro demantovala da je to ona, nakon čega je "isplivao" izvesni video za koji se tvrdilo da je na njemu Asmin sa muškarcem.

On se sada oglasio i otkrio da se zbog svega ne oseća dobro.

- Nisam dobro. Kako da bude budem dobro kad sam čuo ovakve gluposti da sam bio sa muškarcem?! Taj snimak je nastao pre dve godine, ja nisam dao medijima taj snimak. Sita je odmah dala izjavu nakon toga, to mi budi sumnja da ga je ona možda i poturila u medije. Ona neka tuži, ja imam ceo snimak od 12 minuta, naravno da zna koji hotel je u pitanju. Priložiću snimak na sudu, pa ćemo videti sve. Zna Sita da nije u pravu, ona nema para za advokata, njene priče su šuplje... - kaže Asmin, koji je otkrio u kakvom su odnosu sestre Ahmić bile tada kad je nastao pomenuti snimak.

- Sita i Aneli nisu pričale do ulaska u Elitu. One nemaju odnos kao dve sestre, samo se svađaju, sad se odjednom slažu. Aneli je rekla da ulazi u Elitu, pa su se pomirile, jer je ona Siti obećala deo novca od učešća - tvrdi Durdžič i otkriva da mu nije smetalo što je bio uporedo sa dve sestre, kao i da je u hotelu pored njega i Site, kako tvrdi, bio i njegov drug, ali i još jedna devojka.

- Nije mi smetalo tada. S nama su u hotelu bili drug i još jedna devojka - poručio je Asmin.

Oko čitavog skandala oglasila se i Sita.

- Šta reći, a ne zaplakati. Mogu samo da se smijem kako se osoba može sama prosuti i ispaliti raketu na sebe. Bilo bi suludo da se pravdam kad je svakome sve jasno kao dan. Čak i oni za koje sam imala najgore moguće mišljenje, što su mesecima stajali uz njega su jasno i glasno oprali ruke i istupili. Bilo bi suludo uopšte objašnjavati da to nisam ja jer je logično i očito. Sramota me sa kim moja sestra ima dete i koga nam je dovela u naše živote. Ali ničija nije gorela do zore - napisala je Sita na svom Instagram profilu.

