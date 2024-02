TUGA U DOMU FILIPA ĐUKIĆA: Bivši zadrugar se oprostio od voljene osobe, slomljeno mu srce

Bivši zadrugar i voditelj Filip Đukić doživeo je veliku porodičnu tragediju. Naime, on je na Instagramu objavio tužne vesti, da je ostao bez drage osobe.

U pitanju je njegov ujak, od koga se oprostio i javno.

- Sad si miran ujko - napisao je on uz emotikon bele golubice i slomljenog srca.

foto: Printscreen

Podsetimo, Filip je nedavno raskinuo veridbu sa Paulom Hublin, o čemu je pričao javno.

O svojoj bivšoj ima lepe reči i ističe da mu je to bila najlepša veza, ali da nisu imali iste poglede na svet.

- Sa Paulom mi je bila najbolja i najlepša veza. Na stranu to što ne možemo da se poklopimo ni po karakteru, ni po pogledu na život. Ipak sam ja 11 godina stariji od nje. Drugi mentalitet, ona je iz Hrvatske, ja sam odavde. Sve je to odnelo maha i dovelo do raskida, ali veza kao veza, stvarno nam je bila lepa - rekao je Filip.

foto: Pritnscreen

- Niko nije nikoga prevario. Nismo mogli da se poklopimo, to je najkraće i najlakše objašnjenje. Njoj se nije dopao Beograd zbog nekih stvari, ja nisam mogao da idem tamo jer mi je u Beogradu sve. Rastali smo se korektno. Nisam mogao da verujem na početku. Bilo mi je teško. Prošlo je mesec i po dana. Sada mi je lakše. Izmislio sam neke svoje terapije, tuširam se hladnim tušem svako jutro. Ja sam ostao u tom stanu koji smo iznajmili, ona se vratila u Zagreb. Tako da, normalno je da je se setim u tom stanu. Gledam krevet, gledam stvari, gledam psa, čak je i miris ostao... Ali mi je drago jer sam onda morao odmah da se suočim - otkrio je Filip za Srbiju Danas.

kurir.rs/telegraf/preneo I. L.

