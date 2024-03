ŠOK ISPOVEST ZOLE O MILJANI! Otkrio detalje nasilja pa opleo: Zgadila mi se, ima odnose pred punom sobom! Spomenuo i ABORTUSE

Nakon što je diskvalifikovan, Lazar Čolić Zola, napustio je Srbiju i otputovao u Beč.

On je sada do detalja opisao odnos sa Miljanom Kulić, te je izneo nove šok detalje i optužbe na račun kontroverzne rijaliti učesnice i njegove bivše partnerke.

Priznao da ga je sramota što je uopšte bio sa njom, kao i da mu je najviše zla nanela u životu nanela upravo ona.

foto: Printskrin Youtube/Zadruga, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

- Imao sam potrebu da budem čist pred Bogom! Nisam hteo da pustim tako lako, mislio sam da će biti drugačije! Prvi put sada mogu da kažem da me je sramota tog odnosa sa njom, sramota me je Miljane! Zgadila mi se potpuno, toliko me je povredila i razočarala, postao sam ravnodušan. Sada mogu da kažem, Miljana je nimfomanka, ozbiljna... Mogu slobodno da kažem da mi je ona najviše zla nanela - naveo je Zola.

Zola je istakao da ga više nije briga i da je postao ravnodušan po pitanju Miljane.

foto: Printscreen

- Ona treba da obrati pažnju na ponašanje baš jer je majka. Sa jednog na drugog. Gledam pre neki dan, ona ima odnose pred punom sobom. Ljudi prolaze pored kao da prodaje lubenice, a ne… - kaže Čolić i dodaje da je Kulićeva abortirala tri njegova deteta:

foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, EPA

- Dva puta je abortirala i ona kaže da ima još jedna kiretaža napolju za koju ja ne znam. Ona je bila u stanju da mi pošalje više puta u toku dana pozitivan test i da je trudna. Imam sve u telefonu. Pa, ne možeš biti trudna na svakih sat vremena.

“Pokušala je da me davi”

Jeste, ne mogu da kažem da nije. Jednom je pokušala da me davi. Lupala je na vrata u 6 ujutru, sve komšije izašle, zvali su policiju!

