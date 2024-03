"PRAVIŠ ME MAJMUNOM ŠEST MESECI OVDE!" Bebica DOLETEO čim je video Gačića i Teodoru kako bi se SUOČIO sa njom

Nemanja Gačić i Teodora Delić sve vreme su sedeli na kauču i ćaskali, što je Nenad Macanović Bebica video, te je tom prilikom doleteo kako bi se suočio sa njima, konkretno s Teodorom.

- Idi da pokupiš sve stvari tamo, ali treba da te bude sramota! Odmah idi pokupi stvari, kreni. Baciću ti stvari - rekao je Bebica.

- Šta hoćeš ti od mene?! Hoćeš da mi baciš stvari?! Ja nemam gde da spavam, ja ću tu da spavam, ti se skloni - rekla je Teodora.

- Neću da se sklonim, to je moj krevet. Je l' te nije sramota?! Šest meseci praviš majmuna ovde od mene - rekao je Bebica.

- Ti si mene ovde ubio

- U četvrtak plačeš, pričaš da znaš gde je problem i da vidiš. Je l' tako bilo?! - rekao je Bebica.

- Je l' si ti završio sa mnom?! Ja ću tamo da spavam, ti mene nećeš terati iz kreveta, ja ću tu da spavam. Kada nađem drugi krevet, ja ću da se pomerim - rekla je Delićeva.

- Nemam šta da pričam - rekao je Macanović.

- Neću da uzmem stvari, nego se ti skloni. Šmekeru. Ko od tebe pravi majmuna?! Posvetila sam ti svo vreme ovde - rekla je Teodora.

- Šta radiš ovde?! Danas, pre nego što sam završio, šta radiš s njim - pitao je Bebica.

- Komuniciram, komunicira mi se, priča mi se. Ja od tebe ne pravim majmuna, nemoj da vičeš na mene. Ti si mene sam ubio - rekao je Bebica.

- Ti si bolesna devojka - rekao je Bebica.

- Nek bude da sam bolesna, ioanko su ti sve bolesnice kada završiš sa njima, možda je problem u tebi. Nećeš ti meni da pričaš kada ću ja da sklanjam stvari, beži bre budalo jedna - rekla je Teodora.

- Šest meseci me pravi majmunom ovde - rekao je Bebica.

- Šta sam uradila?! Volela sam te, ohladila sam se, sam si me ubio...Bolesna sam što si me ubio u pojam i što neću da budem s tobom. Ubio si me, druže - rekla je Teodora.

- Ne može da se vrati da spava tamo, neka skloni stvari, pobacao sam sve slike. Je l' normalno ovo?! - rekao je Bebica.

- Šta tebe boli k***c da on (Gačić) priča?! Ja tebe nisam pravila majmunom i to je to - rekla je Teodora.

Osim što si mi j***la majku, šta si mi radila?! Još ja pravim tamo zadatak i ostalo, ja mentol! - rekao je Macanović.

- Evo neću da budem s tobom, šta na mene prebacuješ?! Šta ti plačeš svaki put - rekla je Teodora.

- To tako kažeš, a ne kao k***a odeš iza leđa...Ne kažem da si to, nego ti je takav postupak - rekao je Bebica.

- Ubio si me u pojam tvojim smaranjem konstantnim, pranjem mozga - rekla je Teodora.

- Sa čime?! Sa Gačićem - pitao je on.

- Da, za sve. Posle vidim šta ti radiš, a onda to nije ništa. Ništa ne radiš, ne intresuje me. Ja sam radila šta sam htela, tako je, bila sam sa tobom jer sam htela - rekla je Teodora.

- Šta je bilo jutros?! Je l' si me sve lagala - pitao je Bebica.

- Šta si ti jutros sve radio?! Ne smatram da sam išta loše uradila...Hvala ti. Ti kada mi kažeš da sam bolesna, ne vređam se. Smeće?! Hvala brate, hvala ti - rekla je Teodora.

- Na šta liči to?! Samo mi reci na šta liči to - ponavljao je Bebica.

- Šta na šta liči?! Je l' smo završili?! Je l' si ti završio sa mnom jutros?! Neka plače - rekla je Teodora.

