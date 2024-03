ŠOK DEŠAVANJA U ELITI! Ša UZDIGAO STANISLAVA U NEBESA, zgrožen Mioninim ponašanjem: Stiglo ga GORKO KAJANJE

Nenad Aleksić Ša je na iznenađenje svih priznao da se ogrešio o Stanislava Krofaka, jer je tek sada shvatio kakva je Miona.

- Da li je realno da je ona toliko sitnjičava i da je stipsa - upitao je Marko. .

- Ona meni govori da sam debilčina - govorio je Ša.

foto: Printscreen Pink Tv

- Ma on je Stanislava vređao zbog nje, jer je ona njega podbadala sa njim - nastavio je Marko.

- Ona je njega stalno pominjala, kako se on šiša na tri dana, kako ima ovakva leđa, stvari. Ne mogu više zbog nje, dovela me je do ludila - govorio je Ša.

foto: Printscreen Pink Tv

- Strašno šta ti radi, Maja je za sve u pravu - dodao je Marko.

-Ma taj momak je fer prema meni, sve je rekao iskreno, a mnogo je da me drka, i treb da mu se izvinjavam, Momak je ispravan, a ne kao ona, namerno provocira, ovo je kraj, ja ne mogu više - vikao je Ša.

Bonus video:

07:23 STARS EP 262