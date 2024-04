HAOS U ELITI NE JENJAVA! Ša urla na Mionu: Lagala si za sve one signale koje si davala... Napao i Stanislava - DRAMA

O burnom odnosu Nenada Aleksića Ša i Miona Jovanović u rijalitiju "Zadruga 7 - Elita" ne prestaje da se priča.

Nimalo im nije problem da se pred kamerama žestoko posvađaju, te da jedno drugom kažu sve što im je na duši, pa je tako bilo i danas.

Sve je počelo od izlaganja Miljane Kulić, a onda se Ša ubacio, pa spomenuo i Mioninog bivšeg Stanislava Krofaka, koji je takođe u rijalitiju.

foto: Printscreen Pink

- Miona mi je broj jedan, jer je pričala Ša da ne želi nikakav kontakt sa Stanislavom. Smatram da Miona nema ni srce ni duše prema Stanislavu, poremetilo je pitanje gledaoca da bi se setila svega ružnog i ušla u vezu sa Ša, misli na svoju zadnjicu. Mislim da je ušla u odnos sa njim samo zbog karijere... - rekla je MIljana, a onda je izbio sukob Mione i Ša.

- Mene nemoj da ućutkuješ, ja sam onaj koji je stao iza tebe, koji te voli i koji se bori za tebe, ali debil nisam. Uspeli ste u svemu, bravo - rekao je Ša.

foto: Printscreen YouTube

- Ja ne želim tebi da odgovaram - kazala je Miona.

- Ja nisam utešna nagrada, nego sam devojkama nagrada...Slobodan ti je put i mirenje, posle kada te zaj**e, ja nisam nagrada - rekao je Ša, koji nije mogao da se kontroliše.

foto: Printscreen Pink

- Branio si ti i za druženje i za njega, ne želim da ti odgovaram, odgovaram na šta želim. Smara me više, sedam meseci na isti način - rekla je Miona.

- Ja sam rekao da vam nisam smetnja! Stanislave, tebi se obraćam, možete da pričate sada, ja nisam nikome utešna nagrada - rekao je Ša.

- Imao si potrebu da me lažeš za detalje sa suđenja... - rekla je Miona.

- Lagala si za sve one signale i za ona sr**a tu, lagala si me do danas da ne želiš sa ovim čovekom da pričaš - rekao je Aleksić.

