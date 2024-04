MIONA RASKINULA SA ŠA, PA PRIZNALA DA BI SE UDALA ZA STANISLAVA: Ostavljam te, neću da te LAŽEM!

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović ne prestaju sa svakodnevnim svađama, a sada je pevačica odlučila da ostavi repera.

Naime, Ša i Miona su se raspravljali zbog toga što je ona priznala da bi se udala za bivšeg dečka Stanislava Krofaka da ju je zaprosio u decembru.

- Seci svaku priču o bivšem dečku, rekao sam da sečeš i da neću bivšeg dečka. Tebi kao da nije stalo do nas - vikao je Nenad.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/Pink

- Sve što sam rekla sam i mislila. To je istina, neću da te lažem -odbrusila mu je Miona.

- Us*ala si me. Hoću da me ljubiš kada je žurka, ja sam dečko za ceo dan. Previše si ti istripovala da si bitna, svi te smatraju lažovom. Priznaj, ostalo je da kažeš da ti se sviđa bivši dečko. Ostavi me - rekao je Ša.

- Miona se ne vraća, evo ostavljam te - rekla je Miona.

- Jel si sigurna - pitao je Ša.

-Ti si kompleksaš - rekla je Miona.

foto: Printscreen Pink

- Ja nemam mu*a da te ostavim, ti me teraš, a nemoj da misliš da si neka pi*ketina najveća kosmička - rekao je Ša.

- Ja u svojoj glavi jesam - rekla je Miona.

-Gubiš se između istine i laži. Jel shvataš da neće da ti se vrati? - pitao je Ša.

- Smešan si, smešno je sve ovo. Ako ti je loše skoni se, evo ostavljam te, ako ti je loše ostavljam te - rekla je Miona.

- Jel se plašiš da raskineš - pitao je Ša iako ga je nekoliko minuta ranije Miona ostavila.

foto: Printscreen YT

- Ne znam - rekla je Miona.

- Ti mene teraš na ozbiljmo s*anje - pretio je Aleksić.

kurir.rs/blic

