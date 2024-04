MIONA PRIZNALA DA NIJE SREĆNA SA ŠA: Ne mogu da trpim! Totalni obrt: Indirektno me sputava da pevam, utorak mi presedne zbog njega

U emisiji "Pitanja novinara" Miona Jovanović otkrila je da joj je ceo odnos sa Nenadom Aleksićem Ša toksičan kao i da gubi nade i ne vidi budućnost sa njim.

- Miona, da čujemo tvoju verziju priče šta se desilo jutros? - pitao je Darko Tanasijević.

foto: Printscreen

- Isprovocirao me je više puta u emisiji, ja sam mu rekla da nismo srećni, pa je bio haos i svađa. Faktički je rekao da sam ja lažov i da kao menjam priče. Rekao je da mu pričam sa strane da ga volim i to jeste istina, tu nije ništa sporno. Sve sam ja rekla kako treba, i onda se on seti nekih stvari i dođe do rasprave. To što sam ja rekla da nam nije dobar odnos i da nismo srećni to je istina, u nekim momentima smo srećni, ali je nama većinu vremena loše. To što pričamo i maštamo da će nam biti lepo napolju, ja ne znam šta će biti - rekla je Miona.

- Kao da ti otkazuje optimizam? -pitao je Darko.

- Naše svađe su sve učestalije i stvarno ne mogu to da trpim, da li će biti dobro ja zaista ne znam. Ko si ti da iznosiš neke stvari koje ja nisam rekla, to su te pe***ske i funjarske fore, ja da sam želela Stanislavu nešto da kažem za stolom ja bih to rekla, ali da on meni nabacuje nešto što sam mu rekla, to je ludilo. Situacija je sve gora i gora, rekla sam mu da ne želim da ga poljubim, on je počeo da lupa po kupatilu i da pravi scene. On ne želi da prenoći i da se smire strasti, već pravi cirkus i onda se izvređamo međusobno, on je meni uzvratio i te kako sve što sam rekla. Jako mi je bilo ružno ono što je rekao da sam sa njim zbog popularnosti i da sve ima veze sa Stanislavom sve što ja uradim - odgovorila je Miona.

- Aneli te je posavetovala da se sklonite par dana, a ti si joj rekla da je to nemoguće? - pitao je Darko.

foto: Printscreen Pink

- Trenutno nemam tu želju, ali kada imamo tu svađu, htela sam da me ostavi na miru. Kod njega to ne može jer ako sam njegova devojka ja ne mogu da ne želim da ga poljubim, ljuta sam bila više puta. Činjenica je da ako nastavi sa lomljenjem i rastrojstvom da neće biti dobro, jer baš mnogo prenagljuje pa mi posle plače kako nije dobro i onda se opet svađa sa mnom i tako ide u nedogled - rekla je Miona.

- Zbog čega se ne aktiviraš u pevanju, ti si mlada pevačica, a uopšte ne pokazuješ svoj talenat? - rekao je Darko.

- Ne brani meni niko da pevam, ali me indirektno sputava jer mi stalno govori gde da gledam, kad počnem da igram on mi govori kako mene loži rijaliti i sve. Ja sam najsrećnija kada slušam muziku. Najveća ljubav mi je muzika pa sve ostalo, meni svaki utorak presedne zbog njega - rekla je Miona.

Kurir/Pink/Preneo: I.L.

Bonus video:

01:50 PLAŠI SE DA JOJ NE UKRADU TATU Otac Maje Marinković otkrio: Zasad je njih 5 ušlo u rijaliti sa kojima sam bio, a tek će!