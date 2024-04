MIONA PROGANJALA FUDBALERA PA JU JE NJEGOVA ŽENA PRETUKLA! Jovanovićka htela da ga zavede zbog para, a onda... ŠOK DETALJI

Miona Jovanović trenutno je u odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša, a njena prošlost bila je, kako se navodi, veoma burna.

Naime, kako prenose domaći mediji, Miona je svojevremeno proganjala poznatog fudbalera, nakon čega se fizički obračunala sa njegovom suprugom.

Njena prijateljica tvrdi kako je pevačica pre dve godine pokušala da rasturi brak fudbaleru.

foto: Printscreen

- Nije tajna da je Miona devojka koja voli pare, voli moć i oduvek je sanjala da ima moćnika pored sebe. Pre nego što je upoznala Krofaka i ovog matorog milionera, koji joj je obećao karijeru i album kada se završi "Elita", udarala je na sve strane. Pričala mi je da bi joj fudbaler pao kao kec na jedanaest: "Moram da nađem nekog glupog fudbalera", govorila je ona. Mislila sam da se šali i da je samo pukla. Ispostavilo se da je ozbiljna i da je samo čekala koga će da startuje i pikira za pakleni plan - počela je Mionina prijateljica, pa nastavila.

foto: Printscreen

- Miona je tog mladog i lepog fudbalera koji trenutno igra i živi u inostranstvu znala samo iz medija i uvek je govorila da njegova žena ima sreće što ga je zgrabila. Onda se potrefilo da je pevala neko slavlje u Beogradu gde je on bio gost. Spopadala ga je, pevala mu, a onda je počela da ga opseda preko Instagrama. "Maleni, videla sam kako me gledaš, znam da sam pomerila nešto u tebi. Ta tvoja je manekenka, ali ja sam vatra. Ona nema pojma šta tebi treba", napisala je Miona tom fudbaleru u poruci. On joj je odgovorio da je lepa devojka, ali da je srećno oženjen i da najviše na svetu voli ženu. Nastavila je da mu piše i posle toga - otkriva pevačicina koleginica, pa dodaje:

- Fudbaler ipak nije bio toliko glup, kako je Miona mislila, rekao je ženi šta mu je ona pisala, te joj pokazao poruke i Mionin profil. Kada je to videla manekenka, napravila je sačekušu Mioni. Zapretila joj je da će da joj odseče prste ako još jednom pošalje poruku njenom mužu: "Ku**o mala, ja sam se borila za ovog čoveka, ja sam uložila sebe, a ti misliš da imaš pravo da pokvariš nešto? Kada me vidiš, kada njega vidiš, beži da drugu stranu ulice", vikala je manekenka na Mionu. Opalila joj je nekoliko šamara i počupala ju je za kosu, a Miona je bila van sebe. Samo je meni rekla šta se desilo. Blokirala je i fudbalera i njegovu ženu. Više im ni ime ne pominje - zaključila je.

Kurir.rs/ Republika / Preneo: M. J.

