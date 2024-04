"NE SKIDA POGLED SA MENE" Anita progovorila o Matoroj i otkrila skrivene namere bivše žene: Prošlo je dosta vremena...

Anita Stanojlović već neko vreme uživa u odnosu sa Anđelom Rankovićem, a sada je progovorila o Jovani Tomić Matoroj koja je zbog njene prevare stasvila tačku na brak koji su prošle godine započele.

foto: Printscreen

- Dobro sam. Što se ljubavi tiče, Anđelo i ja smo imali dobru nedelju za nama. Kada je reč o mom odnosu sa Matorom, ona grabi svaki trenutak da me pecne. Milenu gleda kao osobu koja je tu za nju da je štiti dok se sa mnom raspravlja, zato to i radi. Matora me stalno gleda. Ne skida pogled s mene. Nije mi jasno zbog čega to radi, prošlo je dosta vremena od našeg razilaženja, nema potrebe za tim, bar ja to tako gledam, ali mislim da je ispravno - istakla je Anita.

foto: Printscreen

Podsetimo, u julu prethodne godine, Anita i Matora su napravile venčanje iz snova u Crnoj Gori i tom prilikom izgovorile sudbonosno "da" jedna drugoj. Tomićeva je nešto kasnije saznala za dopisivanje i emotivnu prevaru sa Mateom Car, te ju je na početku rijalitija ostavila, a Anita je nešto kasnije uplovila u odnos sa njenim bivšim prijateljem.

Bonus video:

00:14 Matora pola sata pred venčanje sa kumovima