NOVO IZNENAĐENJE ZA DRUGARE IZ DOMOVA ZA NEZBRINUTU DECU! Željko Mitrović ispratio klince iz cele Srbije na zimovanje!

Nakon akcija “Letovanje za sve”, koje Željko Mitrović organizovao 14. godina, drugari iz Zvečanske, ali i svih Domova za nezbrinutu decu na teritoriji ceke Srbije, imaće novi razlog za radost! Naime, vlasnik kompanije Pink Media Group odlučio je da od ove godine pokrene novu akciju “Zimovanje za sve” kako bi klincima pored leta, ulepšao i zimu.

Odlučan da ovo postane nova tradicija, Željko je organizovao sedmodnevno zimovanje za 220 dece i vaspitača iz Domova za nezbrinutu decu sa teritorije cele Srbije, a prvu grupu ispratio je danas u 13 časova, dok će druga grupa krenuti put Divčibara naredne nedelje u 13 časova.

Klinci će na Divčibarama biti smešteni u hotelu “Maljen”, u sklopu koga postoji bazen, ali i sportski tereni, tako da će mališani pored sankanja i skijanja, moći da uživaju i u kupanju, igranju fudbala, odbojke i drugih sportova.

Iako ima mnogo obaveza, Željko nikad ne propušta priliku da obraduje klince iz Domova za nezbrinutu decu. Mališani nisu mogli da sakriju uzbuđenje pred polazak, a Željka su i danas dočekali aplauzom.

“Kao što sam obećao tokom novogodišnjih praznika, kada sam i uručio poklone, da ćemo ih voditi na zimovanje. Danas putuje prva grupa dece kojoj pripada Zvečanska i još sedam ustanova koje su nadležne za odgoj dece bez roditeljskog staranja, plus Zavod koji se nekada zvao Kazneno-popravni dom. Inače sam jako emotivno vezan za celu ovu priču, jer je moj otac rastao bez roditelja i bio je u Kazneno-popravnom domu Vasa Stajić. Ono što mi je mnogo bitno je da su deca raspoložena i da vlada vesela atmosfera. Trudiću se da ih obiđem u toku nedelje, barem na jedan dan da proverimo da je sve u redu. Ovom akcijom se nadam da ću uspeti barem malo da ulepšam njihovo detinjstvo i odrastanje. Već je petnaesta godina kako sprovodimo ovu akciju i normalno je da su se kroz to vreme razvila i dublja emotivna povezivanja. Dobio sam čak i poklon od njih. Sa velikom većinom napravio sam lične i prijateljske odnose. Često svrate i do Pinka. Neke od njih planiramo da stipendiramo, a neke od njih ćemo i zaposliti kada za to dođe vreme. Taj odnos se kroz godine razvija i rekao bih da je on mnogo veći od donatorstva i sponzorstva.” – rekao je Mitrović.

Vlasnik Pink Media Group je prvoj grupi dece koju je ispratio danas uručio slatke paketiće, ali i džeparac, kako im na zimovanju ne bi ništa falilo. Putovanje je organizovano u skladu sa merama, a deca pri tom imaju i zdravstvenog radnika koji putuje sa njima, tako da je maksimalno urađeno da ovaj put protekne u najboljem redu.

Upravo zbog njihove radosti, svakog osmeha i zahvalnosti koju pružaju, Željko Mitrović i Pink Media Group ostaju odlučni u nameri da deci iz svih Domova za nezbrinutu decu u celoj Srbiji obezbede bezbrižno detinjstvo. Ovu odluku Željko Mitrović sada već 15 godina sprovodi u delo, a jedno je sigurno – i u budućnosti će se truditi da njegovi drugari iz svih domiva uživaju u svemu u čemu uživaju i njihovi vršnjaci. On se nada da će ličnim primerom podstaći i druge pojedince i kompanije na ovakve akcije, koje su društveno veoma značajne.