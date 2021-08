NOVAKOVIĆ VODI NAJTEŽU BITKU U ŽIVOTU - U BORBI JE PROTIV SAMOG SEBE

Izjava predsednika Gradskog odbora Narodne stranke Borislava Novakovića povodom prijema članova Kajakaškog kluba „Liman“ od strane gradonačelnika Miloša Vučevića, dokaz je da dotični propali političar trenutno vodi najtežu bitku u životu – protiv samog sebe, navodi se u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

- Novaković je u ovoj fazi ludila izgubio iz vida da je još osamdesetih godina donet plan kojim su predviđeni bolji uslovi za bavljenje sportovima u području priobalja. Taj urbanistički plan važio je i za vreme vladavine Demokratske stranke čiji je on bio visoki funkcioner, a u jednom mandatu „usrećio“ je Novosađane time što je bio i prvi čovek grada. To što je postojeći Generalni urbanistički plan na području Šodroša, marine, Brodogradilišta i Kameničke ade ostao mrtvo slovo na papiru, dokaz je nesposobnosti Demokratske stranke i njihovih satelita okupljenih u DOS-u. Njima ni tri mandata od 1996. do 2012. godine nisu bila dovoljna da planove sprovedu u delo. Realizovali su samo one od kojih su napunili privatne džepove i stranačku kasu.

Kako su izvestili mnogi mediji, gradonačelnik Miloš Vučević je članove Kajakaškog kluba „Liman“ upoznao sa planovima koje ima grad u vezi sa poboljšanjem uslova za njihov rad, a u želji da Novi Sad nastavi sa tradicijom da u sportovima i u vremenima koja su pred nama stvara nove svetske, evropske i olimpijske šampione. Naravno da će izmene GUP-a proći i javnu raspravu i kompletnu zakonsku proceduru pre realizacije. Za razliku od sadašnje i bivše stranke Bore Solunca, kod nas se sve radi transparentno i bez provizija.

Gradski odbor Srpske napredne stranke razume nervozu Bore Solunca zbog toga što već devet godina nije u prilici da pljačka Novosađane i poručuje mu da sledeći put kada bude iznosio neistine o planiranim radovima u priobalju, makar se podseti Generalnog urbanističkog plana koji je bio na snazi u doba dosmanlijske vlasti, a koji mi želimo da dopunimo i promenimo u korist građana, sportista i domaćih i stranih turista - navodi se u saopštenju novosadskih naprednjaka.

Grad Novi Sad