Vučević: Po prvi put Novi Sad neće zavisiti od toga da li ima dovoljno cisterni sa vodom ili padavina

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović obišli su radove na izgradnji zalivnog sistema u Futoškom parku. Osim na toj lokaciji, Ministartvo subvencioniše izgradnju zalivnih sistema na Bulevaru Evrope i u Limanskom parku sa 90 miliona dinara.

- Po prvi put Novi Sad dobija kompletno opremljen zalivni sistem i neće zavisiti od toga da li ima dovoljno cisterni sa vodom ili padavina. Futoški park je prvorazredni biser prirode u srcu grada. Zahvalni smo Ministarstvu na podršci, a Grad i JKP ''Zelenilo'' izdvojili su 33 miliona dinara, jer pored novih zasada, moramo podjednako voditi računa o održavanju zelenih površina. Na Bulevaru Evrope sistem se postavlja na potezu od hotela Šeraton do Limana. Obići ćemo uskoro i novi park između Novog naselja i Detelinare, a videćete kako ćemo predstaviti i projekat centralnog parka za Grad Novi Sad. To će biti najveća parkovska površina koju pripremamo sa Poljoprivrednim fakultetom i Institutom za nizijsko šumarstvo. Reč je o budućem kapitalnom projektu za Novi Sad, ne samo vrednosno gledano, nego je to društveno veoma važan projekat. Sa ministarkom sam razgovarao i o projektu izgradnje regionalne deponije, čiji značaj nadilazi Novi Sad, jer podrazumeva i nekoliko susednih opština. O tom projektu sam razgovarao i sa novim ambasadorom Evropske unije u Srbiji i verujem de ćemo imati podršku evropskih partnera, a onda moramo sa našom Vladom videti kako da finansiramo, jer je gruba procena da prva faza košta 120 miliona evra – istako je gradonačelnik Vučević.

Prema rečima ministarke Vujović, poslednjih godina primećeno je da se drveće suši, a sistem će obezbediti navodnjavanje korena stabla.

- Pokrivenost zalivnim sistemima u Novom Sadu do sada je bila tri posto, a sada će se ta slika promeniti. Ministarstvo se trudi da u borbi protiv aero zagađenja, pošumljavanje i ozelenjavanje budu najznačajniji faktori, i to nam je prioritet, posebno u Novom Sadu i u drugim opštinama Vojvodine gde je procenat pošumljenosti izuzetno nizak. Početkom godine Ministarstvo je raspisalo konkurse gde je 38 jedinica lokalne samouprave dobilo sredstva za pošumljavanje i ozelenjavalnje koji su glavni stubovi zelene agende i važan činilac u borbi protiv klimatskih promena. Radovi u Futoškom parku se izvode pod nadzorom Zavoda za zaštitu prirode Novog Sada, a očekujemo završetak do kraja godine – naglasila je ministarka Vujović. Ona je pojasnila da je posao mnogo složeniji i obimniji na Bulevaru Evrope jer se sistem postavlja ispod saobraćajnica. Nakon obilaska radova u Futoškom parku ministarka i gradonačelnik obišli su i lokaciju bivše fabrike ''HINS'', povodom uklanjanja opasnog otpada.

