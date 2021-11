NASILJE JE KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA Žrtve često odustanu od prijave nasilnika

Iako je nasilje krivično delo, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do 10 godina, žene često ne prijavljuju počinioce

Uvek se setim majke troje dece, koja je imala 21 godinu, a našli smo je slučajno posle tri dana u šipražju sa polomljenom rukom i nogom. Nije smela odatle da izađe, rekla je doktorka Dragana Ognjenović iz Doma zdravlja Obrenovac na tribini posvećenoj borbi protiv nasilja nad ženama, koja je održana u sredu u toj opštini. Slučaj ove mlade žene, nažalost, nije usamljen, zato dr Ognjenović smatra da ekonomsko osnaživanje žena može mnogo da doprinese u borbi protiv nasilja.

- Iz prakse, od 100 odsto žena koje dođu na pregled, oko 30 odsto bude procesuirano. Ne zbog greške nas lekara ili policije, nego zato što se žene povlače. Nemaju gde, često ni njihovi roditelji neće da ih prihvate - kaže ona.

Olga Mirosavljević, predsednica Komisije za zdravlje, brigu o deci i porodici, rodnu ravnopravnost i socijalna pitanja, pojasnila je da se to telo, između ostalog, bavi i rodnom ravnopravnosti, ali i brigom o deci i porodici.

- Zahvaljujući opštini Obrenovac, oko 3.000 naše dece uzrasta od 10 do 18 godina ide besplatno na sport, i to već osam godina. Istraživanja koja smo radili su pokazala da je to znatno doprinelo smanjenju vršnjačkog nasilja. Takođe, sva deca imaju prilike da besplatno letuju i zimuju - kaže ona.

Koliko je važna prevencija nasilja, navela je i dipl. sociolog Danica Tarabić Čolanić, jer je, kako kaže, „nažalost, i porodica često uporište nasilja“. Ona je pojasnila da se edukativne tribine na temu rodno zasnovanog nasilja održavaju u svim mesnim zajednicama sa teritorije gradske opštine Obrenovac.

- Na terenu sam primetila da, nažalost, naše sugrađanke nisu dovoljno informisane, ali nas je posebno radovalo što su se neke od njih otvarale i govorile o svojoj situaciji s nasiljem ili u okruženju. Kao glavni razlog zbog koga ćute o nasilju navodile su ekonomsku zavisnost, nezaposlenost, više dece, o kojima ne mogu same da se staraju.

Ana Zečević Goljić, rukovodilac Centra za socijalni rad u Beogradu, odeljenje Obrenovac, istakla je da je obaveza svih građana da na svako saznanje o nasilju obaveste institucije, pre svega, policiju.

- Nasilje u porodici je kršenje osnovnih ljudskih prava, pa je nasilje krivično delo za koje je zaprećena kazna od zatvora od tri meseca do 10 godina. Ono je specifično, jer žrtvu i počinioca veže emotivna veza.

Mirčeta Milikić, načelnik policijske stanice Obrenovac, naveo je da postupanje policije komplikuje to što često žrtve nasilja odustanu od svojih prijava.

- Svakog drugog dana imamo slučaj nasilja u porodici. Kriza nije drastično povećala broj prijava, ali jeste u nekoj meri - konstatovao je on.

Tekst je objavljen u sklopu projekta koji je sufinansiran iz budžeta Grada Beograda, Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za informisanje.