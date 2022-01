MINISTAR STEFANOVIĆ NA OBELEŽAVANJU SAVINDANA U VOJNOJ GIMNAZIJI: Sveti Sava simbol je naše nacije i to ne smemo da zaboravimo

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović prisustvovao je danas obeležavanju školske slave - Svetog Save u Vojnoj gimnaziji u Beogradu.

Ministar Stefanović je poručio tom prilikom da Svetom Savi, koji je simbol naše nacije, dugujemo da budemo bolji, da čuvamo jedni druge, budemo složni i tako postižemo nove uspehe za našu Srbiju.

foto: Ministarstvo Odbrane

Čestitajući slavu učenicima i rukovodstvu Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole „1.300 kaplara“ i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve, ministar Stefanović podsetio je da je Sveti Sava bio utemeljivač i srpske škole, srpske države i srpske crkve.

- Bio je ratnik koji je nosio ljubav u svom srcu i koji se borio za dobrotu i pravdu, neko ko je mirio zaraćenu braću, skromni putnik koji je osvetljavao put svojoj državi u nekim jako, jako teškim vremenima. Sveti Sava simbol je naše nacije i to nikada ne smemo da zaboravimo. Ne smemo da zaboravimo da ga se setimo svake godine, baš kao što ne smemo da se odreknemo ni svih onih drugih značajnih ličnosti u našoj istoriji koje su učinile da Srbija bude danas ovakva kakva jeste. Dugujemo im da i sami uradimo nešto za našu zemlju, da budemo i skromniji i bolji, da čuvamo jedni druge i da budemo složni i da tako postižemo nove uspehe i rezultate za našu Srbiju – rekao je Stefanović.

Ministar je učenicima vojnih škola poručio da je ponosan na svakoga od njih. - Hoću da vam se zahvalim što ste za svoju profesiju izabrali častan vojnički poziv. Biti vojnik naše zemlje posebna je stvar. Nije to posao, to je nešto što morate da osećate u srcu. I zato hoću da vam se zahvalim što ste odabrali da budete u stroju slavnih, svih onih vojnika koji su zadužili našu Srbiju i učinili da mi danas budemo slobodni – rekao je ministar, čestitajući slavu učenicima vojnih škola.

Obred rezanja slavskog kolača, po blagoslovu Njegove svetosti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija, vodio je otac Branislav Kedžić, profesor beogradske Bogoslovije uz sasluženje vojnog sveštenstva.

Otac Branislav Kedžić je u svojoj besedi, ministru Stefanoviću, rukovodstvu škole i učenicima čestitao slavu u ime Patrijarha srpskog Porfirija i njegovog vikara episkopa topličkog Jeroteja. On je podsetio da je Sveti Sava tokom svog života brinuo o spasenju ne samo sopstvene duše, nego i o spasenju duše svoje porodice, čitavog srpskog roda i svih ljudi na svetu. Kedžić je naglasio da je briga o čitavom našem narodu ono čime se bavi naša vojska. - S toga smo svi mi na tome vama zahvalni. Na današnji dan, ali i svaki drugi dan kada brinete o našoj domovini, imajte na umo to da u središte, kao merilo postavite Hrista Gospoda i proslavite onoga ko je rodonačelnik našega roda, a to je Sveti Sava – istakao je otac Branislav.

foto: Ministarstvo Odbrane

Načelnik Vojne gimnazije kapetan bojnog broda Miroslav Ćitić podsetio je da se Savindan kao školska slava obeležava još iz vremena Kneževine Srbije, duže od 180 godina. Ističući prosvetiteljsku misiju Svetog Save i uticaj koji je imao na obrazovanje naroda, Ćitić je naglasio da su poruke kojima se danas rukovodi vojno školstvo i „Znanje je naše oružje“ i „Dela, a ne reči“, zapravo svetosavske. – Vi ste častan oficirski poziv odabrali sa 14 godina. Znam da ćete držati barjak otadžbine Srbije i barjak Svetosavlja čvrsto kao što rodonačelnik svetorodne dinastije veliki župan Stefan Nemanja drži mač u ruci gledajući ka Savinom hramu na Vračaru – rekao je načelnik Vojne gimnazije. Obeležavanju Savindana u Vojnoj gimnaziji prisustvovali su i pomoćnik ministra za ljudske resurse Katarina Tomašević, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Petar Cvetković, rektor Univerziteta odbrane general-potpukovnik dr Goran Radovanović, načelnik Vojne akademije pukovnik dr Srđan Blagojević i predsednik Skupštine gradske opštine Savski venac Strahinja Kukić.

(Kurir.rs)